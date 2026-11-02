15 tác phẩm mới từ Trại sáng tác Âm nhạc Lào Cai năm 2026

Trại sáng tác diễn ra từ ngày 29/10 đến ngày 2/11/2026, với sự tham gia của 15 tác giả chuyên ngành âm nhạc. Trong thời gian này, các nhạc sĩ có chuyến đi thực tế tại xã Y Tý, tìm hiểu cảnh quan thiên nhiên, đời sống văn hóa và con người vùng cao biên giới.

Quang cảnh lễ bế mạc

Các đại biểu, nhạc sĩ tham dự lễ bế mạc Trại sáng tác âm nhạc tỉnh Lào Cai năm 2026.

Tại các thôn Choản Thèn, Lao Chải, những cuộc gặp gỡ với người dân, nghệ nhân, câu chuyện về phong tục, tập quán và sinh hoạt văn nghệ dân gian đã mang đến cho các nhạc sĩ nhiều chất liệu sáng tác. Chuyến thăm Đồn Biên phòng Y Tý, tìm hiểu công việc của người lính nơi tuyến đầu cũng gợi mở những ý tưởng về tình yêu quê hương, đất nước và tình quân dân nơi biên giới.

Nhạc sĩ Vũ Đình Trọng thông tin về kết quả Trại sáng tác.

Nhạc sĩ Phùng Chiến chia sẻ cảm nhận về Trại sáng tác.

Từ những trải nghiệm thực tế, các nhạc sĩ đã hoàn thiện bản thảo 15 tác phẩm âm nhạc. Các sáng tác khai thác nhiều góc nhìn về vùng đất Y Tý, từ vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa đến cuộc sống và con người nơi biên cương.

Tiêu biểu như các ca khúc: Tiếng hát giữa đại ngàn Tây Bắc của Kiều Đức Thăng; Lời ru trong mây của Kim Xuân Hùng; Y Tý giữa ngàn mây của Mạnh Tín; Hành khúc hoa biên cương của Ngọc Chấn; Dáng đứng biên phòng nơi xứ mưa của Phùng Chiến; Con gái Choản Thèn của Xuân Quỳnh; Thanh âm Y Tý của Lương Công Nghệ; Bình minh Lao Chải của Thanh Quân...

Một số ca khúc mới được giới thiệu tại bế mạc Trại sáng tác âm nhạc tỉnh Lào Cai năm 2026.

Tại chương trình bế mạc, các tác phẩm được giới thiệu, trao đổi và đánh giá nhằm tiếp tục biên tập, hoàn thiện trước khi đến với công chúng. Những sáng tác mới được kỳ vọng sẽ góp thêm sắc màu cho đời sống âm nhạc Lào Cai, đồng thời lan tỏa vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người vùng cao biên giới.