15 tác phẩm đặc sắc quy tụ tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026

Ngày 8/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam thông tin về Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026.

Với chủ đề "Hội tụ các giá trị sân khấu, lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật của Thủ đô", liên hoan có sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp thuộc Trung ương, Hà Nội, lực lượng vũ trang và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ban tổ chức thông tin về Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026. Ảnh: Ngọc Tú

Trong thời gian diễn ra liên hoan, 15 tác phẩm thuộc các loại hình kịch nói, chèo, tuồng, cải lương, xiếc và kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh sẽ được giới thiệu tới công chúng.

Các tác phẩm tập trung phản ánh đời sống xã hội, vẻ đẹp đất nước và con người Việt Nam; đồng thời khai thác những câu chuyện gắn với lịch sử, văn hóa và con người Hà Nội. Ban tổ chức khuyến khích những tác phẩm đề cao giá trị nhân văn, có sức hấp dẫn và thể hiện sự tìm tòi, sáng tạo trong ngôn ngữ nghệ thuật.

Một số vở diễn đáng chú ý gồm: "Người con gái Hà thành" của Nhà hát Cải lương Hà Nội; "Cô gái đội mũ nồi xám" của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam; "Phèo" của Sân khấu Xóm Kịch; "Cuốn truyện bị đốt" của Sân khấu Kịch Hồng Vân và "Nhị vị Bồ Tát Tổng Nam Phù" của Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Trưởng ban tổ chức liên hoan Lê Thị Ánh Mai phát biểu. Ảnh: Ngọc Tú

Các buổi biểu diễn được tổ chức tại nhiều địa điểm như Rạp Công Nhân, Rạp Đại Nam, Nhà hát Quân đội, Nhà hát Tuổi trẻ, Rạp Hồng Hà, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Bên cạnh các nhà hát công lập, liên hoan năm nay còn có sự góp mặt của những đơn vị sân khấu xã hội hóa như Sân khấu Xóm Kịch, Sân khấu Kịch Hồng Vân và Sân khấu Lê Quý Dương. Sự tham gia của các đơn vị đến từ nhiều vùng miền góp phần tạo nên bức tranh đa dạng về loại hình, phong cách dàn dựng và phương thức biểu đạt của sân khấu Việt Nam đương đại.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Lê Thị Ánh Mai cho biết sân khấu giữ vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa bởi khả năng truyền tải các giá trị nhân văn, tác động trực tiếp đến cảm xúc và kết nối con người bằng nghệ thuật.

Theo bà Lê Thị Ánh Mai, giá trị của mỗi vở diễn không nên chỉ dừng lại trong phạm vi nhà hát mà cần tiếp tục được lan tỏa thông qua những chương trình phục vụ nhân dân, hoạt động truyền hình và các nền tảng số. Hà Nội sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để mở rộng cơ hội quảng bá, đưa những tác phẩm có giá trị đến gần hơn với công chúng, nhất là khán giả trẻ.