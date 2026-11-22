Tại ngày hội, đại diện khu phố Mỹ Thành cho biết, thời gian qua địa phương chú trọng xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và phát huy tinh thần tự quản trong cộng đồng.

Thiếu tướng Trần Thanh Đức trao tặng cây xanh cho khu phố Mỹ Thành, phường Long Bình (TP HCM). Ảnh: Quang Tiến.

Điển hình, là các mô hình như “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; xã hội hóa "camera an ninh"; phong trào “15 phút vì Thành phố văn minh, sạch đẹp” được duy trì, triển khai hiệu quả. Đối với mô hình “Chăm nom và giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp tại Nhà bia ghi danh khu phố Mỹ Thành” không chỉ góp phần chỉnh trang cảnh quan mà còn giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ.

Phong trào "15 phút vì thành phố văn minh, sạch đẹp" bắt đầu từ năm 2008 tại phường Bến Thành, sau đó được nhân rộng ra toàn địa bàn TP HCM. Tại khu phố Mỹ Thành (phường Long Bình) phong trào được tổ chức gắn với hoạt động ra quân vệ sinh môi trường vào cuối tuần, kết hợp tuyên truyền cho cả người dân và du khách.

Nhiều năm qua, phong trào này đã góp phần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, thay đổi hành vi xả rác bừa bãi, tạo nên diện mạo mới cho các khu dân cư. Nhiều tuyến đường, hẻm phố thông thoáng, sạch đẹp, cùng mảng xanh và cảnh quan được cải thiện xanh sạch đẹp.

Thiếu tướng Trần Thanh Đức phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Quang Tiến

Phát biểu tại ngày hội, Thiếu tướng Trần Thanh Đức, Thành ủy viên, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của cấp ủy, khu phố, Ban Công tác Mặt trận, các chi hội, đoàn thể và toàn thể nhân dân khu phố Mỹ Thành trong thời gian qua.

Phó Tư lệnh nhấn mạnh, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được vun đắp từ những việc làm bình dị, thiết thực trong cuộc sống; từ sự sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau, tinh thần trách nhiệm và ý thức xây dựng cộng đồng của mỗi người dân.

Thiếu tướng Trần Thanh Đức và Thượng tá Nguyễn Hùng Vương trao quà tặng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại ngày hội. Ảnh: Quang Tiến

Do đó, thời gian tới cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân khu phố Mỹ Thành cần tiếp tục giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp; xây dựng nếp sống văn minh, tình làng nghĩa xóm, đề cao tinh thần tương thân tương ái, chăm lo các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đặc biệt, Thiếu tướng Trần Thanh Đức yêu cầu địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả các mô hình, công trình “Dân vận khéo”, gắn với nhu cầu thực tiễn và nguyện vọng chính đáng của nhân dân; quan tâm công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa.