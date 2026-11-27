Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, khoảng 12h ngày 22/11, tại Km 1541+600 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn 1, xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát thì nhận được tín hiệu cầu cứu từ anh Đ.V.T., người điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 82C-063.09.

Sản phụ đã đến bệnh viện an toàn. Ảnh: CACC.

Anh T. cho biết, trên đường đến bệnh viện, vợ anh bất ngờ vỡ ối, có dấu hiệu chuyển dạ gấp nên gia đình cần sự hỗ trợ khẩn cấp của lực lượng chức năng.

Nhận thấy tình huống nguy cấp, tổ công tác lập tức báo cáo chỉ huy đơn vị, đồng thời sử dụng xe chuyên dụng, bật còi và đèn ưu tiên để mở đường cho phương tiện chở sản phụ.

Nhờ sự hỗ trợ của lực lượng CSGT cùng sự chủ động nhường đường của người tham gia giao thông, chỉ sau khoảng 15 phút di chuyển trên quãng đường gần 15 km, sản phụ đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 an toàn và chuyển ngay vào phòng sinh.

Theo thông tin từ gia đình, nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời, chị H. đã sinh con an toàn, mẹ tròn con vuông.

Gia đình anh T. sau đó đã gửi lời cảm ơn tới các cán bộ, chiến sĩ CSGT trực tiếp hỗ trợ.