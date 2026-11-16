15 phút góp những nét chữ riêng vào tác phẩm chung

Các bạn trẻ tham gia trải nghiệm, viết chữ “Mẹ” trong tác phẩm nghệ thuật tương tác cộng đồng “Một chữ, 15 phút”

Đây là dự án nghệ thuật tương tác cộng đồng do tác giả Nguyễn Thị Thúy Hồng khởi xướng, được giới thiệu hằng ngày từ nay đến ngày 19/11/2026, trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026. Không gian trải nghiệm nằm tại bãi cỏ đầu tiên bên phải tượng đài Nguyễn Văn Trỗi.

Tác giả Nguyễn Thị Thúy Hồng

Thay vì đứng trước một tác phẩm để quan sát, người xem trực tiếp tham gia vào quá trình sáng tạo. Trong mỗi lượt kéo dài khoảng 15 phút, người tham gia tự tay viết lặp lại từ “Mẹ”.

Một thao tác tưởng chừng quen thuộc được đặt vào một khoảng thời gian đủ dài để mỗi người chú ý hơn đến chuyển động của bàn tay, nhịp điệu viết, cảm giác cơ thể và những suy nghĩ xuất hiện trong tâm trí.

Với mỗi người, từ “Mẹ” có thể gợi lên những ký ức, tình cảm hoặc suy tư khác nhau. Tác phẩm cũng không áp đặt người tham gia phải viết đẹp, viết đúng một khuôn mẫu hay tạo ra một thông điệp cụ thể. Điều được chú trọng là quá trình mỗi người hiện diện với chính mình trong khoảng thời gian ấy.

Người viết vừa trải nghiệm, vừa trở thành một phần của quá trình sáng tạo

Theo giới thiệu của dự án, tác phẩm được hình thành từ sự đồng sáng tạo giữa nghệ sĩ và công chúng. Những nét chữ của người tham gia không chỉ là dấu vết của một trải nghiệm cá nhân mà còn góp phần tạo nên hình hài chung của tác phẩm. Người tham gia cũng có thể quay trở lại nhiều lần, bởi mỗi lượt viết lại mở ra một trải nghiệm mới.

Cách tổ chức này đặt ra một mối quan hệ khác giữa nghệ thuật và công chúng: Ranh giới giữa người sáng tạo và người thưởng thức không còn tách biệt rõ ràng. Tác phẩm không hoàn tất ngay từ khi nghệ sĩ đưa ra ý tưởng, mà tiếp tục biến đổi theo sự tham gia của cộng đồng.

Những nét chữ do công chúng đóng góp cùng tạo nên hình hài tác phẩm

Thực hành sáng tạo của Nguyễn Thị Thúy Hồng trải rộng từ hội họa, thử nghiệm chất liệu đến sắp đặt và nghệ thuật tương tác, tập trung vào con người, ngôn ngữ, ký ức và các mối quan hệ. Trước khi theo đuổi nghệ thuật, Hồng hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông và giáo dục.