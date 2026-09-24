15 phôi, 6 lần chuyển, 5 năm vô sinh nguyên phát tìm con: 'Nút thắt' ở đâu?

Chị V.V.H., ở Hà Nội, trải qua 5 năm vô sinh nguyên phát, kèm hội chứng buồng trứng đa nang và u xơ tử cung. Trong quá trình điều trị, chị nhiều lần chuyển phôi nhưng không thành công, có lần phôi làm tổ song thai ngừng phát triển sớm.

Chia sẻ với phóng viên về ca bệnh trên, ThS.BS Lê Vũ Hải Duy, Trung tâm IVF Phương Đông cho biết, trong hai chu kỳ thụ tinh ống nghiệm, bệnh nhân đáp ứng tốt với kích thích buồng trứng, thu được 24 noãn và 15 phôi có chất lượng khả quan.

Tuy nhiên, có phôi tốt không đồng nghĩa chắc chắn mang thai hoặc duy trì được thai kỳ. Với trường hợp này, hội chứng buồng trứng đa nang gây rối loạn nội tiết, trong khi u xơ tử cung, tùy vị trí và kích thước, có thể ảnh hưởng đến lòng tử cung và quá trình làm tổ của phôi.

Sau mỗi lần chuyển phôi không thành công, bác sĩ rà soát lại toàn bộ quá trình điều trị để tìm nguyên nhân và điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo, thay vì lặp lại một phác đồ cố định. Ảnh: Đông Phương

Bước ngoặt đến ở lần chuyển phôi thứ năm khi chị H. lần đầu có thai sau nhiều lần thất bại. Tuy nhiên, thai kỳ không thể kéo dài do tình trạng cổ tử cung suy yếu. Chị sinh non ở tuần 25.

Sau biến cố này, các bác sĩ đánh giá lại nguy cơ sinh non và lên kế hoạch chủ động cho lần mang thai tiếp theo.

Ở lần chuyển phôi thứ sáu, chị tiếp tục mang thai. Khi xuất hiện dấu hiệu dọa sinh non, bệnh nhân được chỉ định khâu vòng cổ tử cung nhằm gia cố cổ tử cung và giảm nguy cơ sinh non, dựa trên tiền sử sinh non trước đó.

Thai kỳ tiếp tục được theo dõi sát. Bệnh nhân đồng thời được phát hiện đái tháo đường thai kỳ, sau đó kiểm soát bằng chế độ dinh dưỡng, theo dõi đường huyết và điều trị theo chỉ định.

Các mốc phát triển của thai, sức khỏe người mẹ và nguy cơ biến chứng được đánh giá định kỳ.

Sau nhiều lần thất bại và một lần mất thai ở giai đoạn sớm, lần này thai kỳ tiến triển thuận lợi. Em bé chào đời ở tuần 37, nặng 2,9 kg, khỏe mạnh.

Theo bác sĩ Duy, ở những trường hợp hiếm muộn phức tạp, việc tạo được phôi chỉ là một phần của quá trình. Khả năng phôi làm tổ, duy trì thai kỳ và kiểm soát các bệnh lý đi kèm cũng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả.

Do đó, phác đồ điều trị cần được đánh giá và điều chỉnh dựa trên từng bệnh nhân, đặc biệt khi có các yếu tố như buồng trứng đa nang, bất thường tử cung hoặc tiền sử thai kỳ không thuận lợi. Ảnh: Đông Phương

Bác sĩ Duy cũng nhấn mạnh, đối với các cặp đôi thực hiện IVF cần thực hiện theo mô hình điều trị cá thể hóa DFT 1:1 được xây dựng dựa trên bốn yếu tố gồm Doctor (bác sĩ), Facility (cơ sở vật chất), Technology (công nghệ) và 1:1 (một bác sĩ đồng hành xuyên suốt).

"Bác sĩ theo dõi từ khâu thăm khám, đánh giá nguyên nhân hiếm muộn, xây dựng phác đồ đến theo dõi sau các thủ thuật và trong quá trình mang thai", bác sĩ Duy nói thêm.

Trường hợp của chị H. cho thấy hành trình IVF không phải lúc nào cũng kết thúc sau một lần chuyển phôi. Với những ca phức tạp, việc xác định các yếu tố cản trở, điều chỉnh kế hoạch điều trị và kiểm soát các nguy cơ trong thai kỳ có thể quyết định kết quả cuối cùng.