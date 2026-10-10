15 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Quảng Ngãi

Đại diện Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng cho biết, đơn vị đang tiếp nhận, điều trị 10 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhân nhập viện với triệu chứng đau bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn ói. Bệnh viện đang tích cực điều trị, hiện sức khỏe các bệnh nhân ổn định.

Ngoài bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng, một số trường hợp nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Sơn Tịnh và Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh.

Theo điều tra dịch tễ ban đầu, các bệnh nhân khai báo đã từng mua và ăn bánh mì tại tiệm bà Đ. (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi).

Trước tình hình trên, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đang chỉ đạo bộ phận chuyên môn về an toàn thực phẩm phối hợp với phường Cẩm Thành và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Ngãi tiến hành điều tra vụ việc. CDC tỉnh Quảng Ngãi đã lấy mẫu bệnh phẩm để gửi xét nghiệm, xác định nguyên nhân.

Hà Vy