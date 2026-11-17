Ngôi nhà khang trang của gia đình anh Phạm Thanh Tuân ở ngoại ô Bangkok. Ảnh: Trang Nhung/TTXVN

Từ một lưu học sinh vừa học vừa làm, anh đã vươn lên thành ông chủ trang trại cá đuối nước ngọt (cá sam cảnh) đột biến thuộc hàng hiếm trên thế giới, đồng thời xây dựng doanh nghiệp logistics đưa nông sản Việt thâm nhập thị trường Thái Lan và gìn giữ nếp nhà thuần Việt đong đầy tình yêu thương tại thủ đô Bangkok.

Khởi nghiệp từ chữ "Nhẫn" và khát vọng vươn tầm

Anh Phạm Thanh Tuân và các nhân viên quan sát cá ăn trong trang trại. Ảnh: Trang Nhung/TTXVN

Dù sinh ra trong một gia đình có sẵn nền tảng kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Hà Nội, anh Phạm Thanh Tuân lại lựa chọn không đi theo con đường sẵn có của gia đình. Với bản tính tự lập, anh luôn trăn trở tìm kiếm một lối đi riêng để tự thay đổi cuộc sống và khẳng định bản thân. Năm 2011, sau khi tốt nghiệp đại học ngành du lịch ở quê nhà, anh quyết định sang Bangkok học nâng cao. Những ngày đầu đặt chân đến xứ sở Chùa Vàng, anh vừa học vừa làm hướng dẫn viên du lịch để trang trải cuộc sống và tích lũy kinh nghiệm thực tế.

Chính những chuyến đi kết nối du lịch đã đưa anh đến với thế giới cá cảnh cao cấp. Giới sành chơi cá cảnh thường truyền tai nhau về "bộ ba quyền lực" kiến tạo nên một bể thủy sinh hoàn hảo, trong đó cá rồng uy nghi bơi ở tầng mặt, cá hổ mạnh mẽ ở tầng giữa, và cá sam (dòng cá đuối nước ngọt cao cấp với tấm lưng hoa văn lung linh như dải ngân hà) uyển chuyển lướt dưới tầng đáy. Nhận thấy vẻ đẹp mê hoặc cùng giá trị thương mại to lớn của cá sam cảnh, anh Tuân quyết định dấn thân vào mảng kinh doanh đòi hỏi kỹ thuật vô cùng khắt khe này.

Cá sam được đóng trong thùng hàng chuẩn bị giao cho khách. Ảnh: Trang Nhung/TTXVN

Bắt đầu bước vào nghề cá từ năm 2012 với quy mô nhỏ ngay tại nhà, anh gom góp từng chút tiền lời từ công việc du lịch để mua những hồ cá đầu tiên.

"Những ngày đầu, cá đuối nước ngọt dòng cao cấp có nguồn gốc từ vùng Amazon cực kỳ đắt đỏ, nhạy cảm và khó chăm sóc. Nước nuôi phải qua hệ thống lọc than hoạt tính, sỏi đá và nham thạch núi lửa khép kín để đảm bảo môi trường sinh trưởng. Thời gian đầu từ dòng tự nhiên về, 10 con có khi chết đến 9 con. Không ai chỉ bảo, tôi phải tự mày mò, tự trả giá bằng rất nhiều tiền bạc và công sức để tích lũy kinh nghiệm", anh Tuân nhớ lại.

Cá sam được đóng vào túi chứa ôxy chuẩn bị xuất khẩu. Ảnh: Trang Nhung/TTXVN

Giai đoạn 2017–2018 đánh dấu bước ngoặt lớn khi anh chính thức mở rộng quy mô thành trang trại cá cảnh chuyên nghiệp mang tên "Fish Inter Farm", gửi gắm trọn vẹn tâm huyết đưa sản phẩm cá cảnh vươn tầm quốc tế. Bằng sự kiên trì và nghiên cứu kỹ thuật lai tạo khắt khe, trang trại của anh đã nhân giống thành công các dòng cá đuối nước ngọt đột biến bạch tạng (Albino) cùng dòng hoa văn dây độc quyền vô cùng quý hiếm mà trên toàn Thái Lan chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sản phẩm của Fish Inter Farm không chỉ cung cấp cho đối tác lớn nhất tại chợ Chatuchak - chợ đầu mối nổi tiếng của Bangkok - mà còn xuất khẩu đi khắp các thị trường khó tính như Mỹ, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Israel, Iran và khu vực Trung Đông.

Đặc biệt, trong những giai đoạn biến động địa chính trị phức tạp ở một số quốc gia, những đơn hàng cá sam của trang trại vẫn vượt qua rào cản để đến tay người chơi.

"Có những khách hàng ở vùng xung đột gọi điện thoại cho tôi mà còi báo động bom vang lên, họ phải chạy xuống hầm trú ẩn nhưng vẫn quyết tâm đặt mua cá. Tôi đồng cảm với hoàn cảnh của họ nên chủ động giảm giá, coi mỗi con cá gửi đi như một sứ giả hòa bình mang lại niềm vui tinh thần cho họ", anh chia sẻ.

Chữ "Tín" của người Việt trên thương trường và tấm lòng với đồng bào

Bên trong trang trại Fish Inter Farm ở ngoại ô Bangkok. Ảnh: Trang Nhung/TTXVN

Dù ở bất cứ đâu trên thế giới, chữ "Tín" luôn là kim chỉ nam, là đống trụ đạo đức trong văn hóa kinh doanh của người Việt. Đối với anh Phạm Thanh Tuân, triết lý ấy càng trở thành yếu tố cốt lõi giúp trang trại Fish Inter Farm đứng vững và vươn lên top đầu trong ngành cá cảnh cạnh tranh khốc liệt tại Thái Lan. Nhiều đối tác quốc tế tại Mỹ, Nga hay Châu Âu chưa từng một lần gặp mặt trực tiếp, nhưng suốt nhiều năm qua vẫn đặt trọn niềm tin vào anh bởi sự trung thực và trách nhiệm. Khi cá gặp rủi ro trong quá trình vận chuyển hay giai đoạn chăm sóc ban đầu, anh luôn chủ động bù đắp cá mới để đồng hành và nuôi dưỡng đam mê cho khách hàng.

Song song với trang trại cá cảnh, anh Tuân còn phát triển Công ty TNHH Dịch vụ và Hàng hóa TP chuyên về logistics và vận chuyển hàng hóa. Nhờ chữ "Tín" làm nền tảng cùng kinh nghiệm thương trường tích lũy, anh mở rộng sang mảng kết nối giao thương hai chiều giữa Việt Nam và Thái Lan. Nhận thấy nhu cầu rất lớn của thị trường bản địa, anh chủ động nhập khẩu và phân phối nông sản Việt như xoài, tỏi, ớt, và tiến tới là bơ vào chợ Talad Thai - chợ đầu mối nông sản lớn nhất Thái Lan.

"Việt Nam và Thái Lan đang mở rộng thông thương rất mạnh mẽ. Tôi muốn tận dụng hệ thống logistics của mình để đưa những sản phẩm thiết yếu, chất lượng cao của quê hương thâm nhập sâu hơn vào thị trường Thái Lan", anh Tuân bộc bạch.

Nhân viên vớt thức ăn thừa trong bể cá sam của trang trại Fish Inter Farm một cách cẩn thận. Ảnh: Trang Nhung/TTXVN

Không chỉ khẳng định bản lĩnh thương trường, các mô hình kinh doanh của anh còn góp phần giải quyết việc làm, tạo sinh kế ổn định cho gần 20 lao động cả người Việt lẫn người Thái Lan với khoảng 7 nhân sự tại trang trại Fish Inter Farm và 10 nhân sự tại mảng logistics. Môi trường làm việc đùm bọc, sẻ chia đã giúp những người lao động gắn bó an tâm lập nghiệp.

Song song với hoạt động thương mại, hằng năm gia đình anh luôn tích cực hưởng ứng các đợt vận động của cộng đồng kiều bào Thái Lan, từ việc chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung chịu thiên tai lũ lụt cho tới những đóng góp thiết thực vào quỹ hỗ trợ người nghèo tại quê nhà, thể hiện rõ tinh thần tương thân tương ái của dân tộc.

Nếp nhà thuần Việt giữa lòng Bangkok

Gia đình anh Tuân quây quần bên mâm cơm Việt tại tổ ấm ở Bangkok. Ảnh: Trang Nhung/TTXVN

Đằng sau sự vững vàng trên thương trường của người doanh nhân kiều bào là một mái ấm gia đình đong đầy hương vị quê hương. Đến thăm nhà anh vào một chiều Bangkok, khách phương xa cảm thấy ấm lòng khi được thưởng thức bữa cơm thuần Việt do chính tay người vợ Thái Lan sửa soạn. Tuy nói tiếng Việt chưa thật rõ chữ, chị vẫn rạng rỡ cố gắng giới thiệu với khách đĩa nem rán vàng giòn, tô thịt kho trứng đậm đà hay đĩa rau xào mướt mắt. Khoảnh khắc hai vợ chồng vai sóng vai trong gian bếp cùng nhau rán nem chính là minh chứng bình dị mà sâu sắc nhất cho sự thấu hiểu, trân trọng và đồng điệu nơi mái ấm gia đình.

Sự ấm áp ấy như được nhân lên khi hai cậu con trai nhỏ đi học về, líu lo khoanh tay chào bố mẹ bằng tiếng Việt thuần thục rồi hào hứng kể chuyện ở trường, chuyện buổi chiều được đá bóng cùng bạn bè. Yêu thương và gắn bó với cuộc sống tại Bangkok, anh chị vẫn nuôi dưỡng cho các con nếp sống truyền thống từ những điều bình dị nhất. Đều đặn mỗi buổi tối, anh Phạm Thanh Tuân lại dành từ 30 đến 60 phút để trực tiếp uốn nắn cho các con từng nét chữ, từng câu đọc tiếng Việt. Mỗi năm hai lần vào kỳ nghỉ tháng 3 và tháng 10, cả gia đình lại cùng nhau trở về Việt Nam thăm ông bà nội.

Hai vợ chồng anh Tuân cùng chuẩn bị cơm tối trong gian bếp. Ảnh: Trang Nhung/TTXVN

Chính từ thực tiễn gìn giữ nếp nhà mình, anh Tuân luôn trăn trở với bài toán bảo tồn tiếng mẹ đẻ cho thế hệ trẻ gốc Việt. Tại các cuộc trao đổi của cộng đồng người gốc Việt ở Thái Lan về phương án giữ gìn và phát triển tiếng Việt, anh đã chủ động đề xuất giải pháp cốt lõi rằng muốn giữ tiếng Việt cho thế hệ trẻ thì trước hết từng gia đình phải coi tiếng Việt là ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày dưới mái nhà mình. Chỉ khi có môi trường sinh hoạt tiếng Việt thường nhật trong gia đình, các con mới có thể thẩm thấu một cách tự nhiên tiếng nói của dân tộc mình.

15 năm miệt mài xây dựng và cũng đã gặt hái được những “quả ngọt” trên đất Thái, anh Phạm Thanh Tuân và gia đình luôn trân trọng, coi Thái Lan như ngôi nhà thứ hai thân thương đã rộng mở đón nhận và nuôi dưỡng những khát vọng tuổi trẻ. Sự nghiệp thành công cùng một mái ấm gia đình hạnh phúc trên đất bạn đã trở thành điểm tựa vững chắc để anh tận tâm đóng góp cho cộng đồng kiều bào, đồng thời trở thành cầu nối bền chặt hướng về quê hương Tổ quốc - góp phần vun đắp và lan tỏa sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc từ chính những cộng đồng người Việt xa xứ.