Đoàn công tác VOAA thăm vườn cà phê ở Sơn La.

Chặng đường 15 năm hình thành và phát triển của Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam (31/10/2011 - 31/10/2026) không chỉ là thước phim ghi lại sự ra đời của một tổ chức xã hội nghề nghiệp, mà chính là một bản trường ca về khát vọng gieo mầm, gìn giữ bản sắc xanh và kiến tạo tương lai cho muôn đời sau.

Nhìn lại dòng chảy lịch sử của nền kinh tế nông nghiệp nước nhà, mỗi một chương hồi đều mang theo sứ mệnh lịch sử riêng biệt của thời đại. Khởi đầu từ những năm tháng gian khó vững vàng giải quyết bài toán an ninh lương thực quốc gia, cho đến giai đoạn bứt phá trở thành cường quốc xuất khẩu nông sản toàn cầu, chúng ta đã từng chứng kiến sức mạnh vô song của đất và người Việt Nam.

15 năm trước, khi những viên gạch nền móng đầu tiên của Hiệp hội được đặt xuống vào ngày 31/10/2011, nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam vẫn là một khái niệm xa lạ, thậm chí nhận về không ít ánh nhìn hoài nghi. Giữa một thị trường đang bị bủa vây bởi tập quán canh tác lạm dụng hóa chất, phân bón vô cơ và thuốc bảo vệ thực vật nhằm đuổi theo sản lượng ngắn hạn, con đường hữu cơ bị coi là “không tưởng”, ngược dòng và đầy rủi ro.

Thế nhưng, lịch sử luôn được viết nên bởi những người tiên phong dám nhìn thấy cơ hội trong thách thức. Hiệp hội ra đời như một lẽ tất yếu lịch sử, trở thành mái nhà chung kết nối những trái tim tâm huyết, các nhà khoa học uyên bác, những doanh nghiệp quả cảm và những người nông dân trân quý đất đai. Khởi đầu từ những mô hình canh tác nhỏ lẻ, manh mún, bằng sự kiên định lý tưởng và hành động quyết liệt, Hiệp hội đã từng bước hiện thực hóa giấc mơ xanh, đưa nông nghiệp hữu cơ Việt Nam lan tỏa mạnh mẽ từ đồng bằng trù phú lên các bản làng vùng cao biên giới, lập nên những kỳ tích tăng trưởng vượt bậc cả về quy mô diện tích lẫn kim ngạch xuất khẩu quốc tế.

Theo TSKH. Hà Phúc Mịch - Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, giá trị cốt lõi của nông nghiệp hữu cơ không đơn thuần nằm ở kỹ thuật canh tác tuyệt đối không hóa chất, mà sâu xa hơn, đó là một cam kết đạo đức tối thượng đối với đất đai, một sự sòng phẳng với thiên nhiên và tấm lòng trắc ẩn đối với sức khỏe của cộng đồng hôm nay cùng các thế hệ mai sau.

“Tuy nhiên, nếu chỉ dùng các con số đo lường về sản lượng hay doanh thu để định nghĩa thành tựu 15 năm qua thì quả thực vẫn chưa tương xứng với tầm vóc thực tế. Thành tựu đáng tự hào nhất của chặng đường một thập kỷ rưỡi qua chính là việc kiến tạo thành công một “Hệ sinh thái niềm tin” vô hình nhưng vô giá” - TSKH Hà Phúc Mịch nói thêm.

Nông dân hữu cơ PGS.

Thực tế cho thấy, trong một thị trường nông sản mà ở đó người tiêu dùng từng có lúc rơi vào khủng hoảng lòng tin trước thực trạng thực phẩm bẩn, nông nghiệp hữu cơ xuất hiện như một ngọn hải đăng định hướng. Niềm tin ấy được xây dựng bền bỉ qua từng khâu kiểm định khắt khe, từ tính minh bạch trong truy xuất nguồn gốc, sự chuẩn hóa của hệ thống tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, cho đến cái tâm trong sáng của người trực tiếp gieo hạt. Chính hệ sinh thái niềm tin này đã kết nối chặt chẽ người sản xuất với người tiêu dùng, biến sự ủng hộ thuần túy thành một trào lưu văn hóa sống xanh bền vững, nơi mỗi bữa ăn gia đình đều được bảo vệ bởi giá trị đích thực của tự nhiên. Tổng biên tập Tạp chí Hữu cơ Việt

Nam, nhà báo Đỗ Ngọc Thi, chia sẻ: “15 năm - một khoảng thời gian có thể chỉ là một cái chớp mắt của lịch sử, nhưng đối với chặng đường phát triển nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, đó là một hành trình kỳ vĩ chứa đựng biết bao mồ hôi, nước mắt và cả những nụ cười hạnh phúc của sự thành công. Những quả ngọt ngày hôm nay chính là câu trả lời cho những hoài nghi của quá khứ, là phần thưởng xứng đáng cho lòng kiên định của tập thể Hiệp hội, Tạp chí Hữu cơ Việt Nam, các doanh nghiệp đồng hành cùng hàng triệu hộ nông dân trên khắp mọi miền Tổ quốc”.

Bước sang giai đoạn phát triển mới, nông nghiệp hữu cơ Việt Nam đang đứng trước một khúc quanh mang tính bước ngoặt lịch sử. Bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng với các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như EVFTA, CPTPP mở ra những cánh cửa thị trường rộng lớn nhưng cũng đi kèm hàng rào kỹ thuật vô cùng nghiêm ngặt về tiêu chuẩn sinh thái. Đồng thời, cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam đạt mức phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050 cùng chiến lược dịch chuyển sang mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh đã đặt nông nghiệp hữu cơ vào vị trí hạt nhân cốt lõi. Đây không còn là một sân chơi lựa chọn có hay không, mà đã trở thành mệnh lệnh hành động chiến lược. Để vượt qua các rào cản mang tính toàn cầu và đón đầu thời cơ, chúng ta bắt buộc phải thay đổi tư duy sản xuất, chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, lấy chuyển đổi số làm đòn bẩy và lấy chất lượng làm thước đo giá trị sản phẩm.

Để hành trình xanh này tiếp tục tiến xa vững chắc trong những thập kỷ tới, sợi chỉ đỏ xuyên suốt chính là việc thắt chặt và phát huy tối đa sức mạnh liên kết của mô hình “6 nhà”. Đây không phải là những thực thể đứng độc lập mà là những mắt xích hữu cơ không thể tách rời trong chuỗi giá trị. Trong đó, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo. Nhà khoa học đóng vai trò tháo gỡ các nút thắt kỹ thuật, nghiên cứu. Doanh nghiệp đóng vai trò dẫn dắt đầu ra, chế biến, xây dựng thương hiệu. Hợp tác xã là bệ đỡ người nông dân. Người nông dân là chủ thể của ruộng đồng. Và cuối cùng, Nhà phân phối và truyền thông đóng vai trò giữ gìn sự minh bạch thông tin, mang giá trị hữu cơ đích thực đến tay người tiêu dùng một cách trọn vẹn nhất.

Chặng đường phía trước chắc chắn sẽ còn nhiều thác ghềnh, nhiều thách thức mới nảy sinh từ biến đổi khí hậu khắc nghiệt và áp lực cạnh tranh toàn cầu. Thế nhưng, với một hệ sinh thái niềm tin ngày càng lan tỏa sâu rộng trong lòng xã hội, chúng ta có quyền tự hào và đặt trọn niềm tin vào một tương lai tươi sáng. Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam sẽ tiếp tục viết tiếp những chương mới rực rỡ hơn trong cuốn sử ký xanh của dân tộc.