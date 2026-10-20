15 năm gieo yêu thương, tiếp sức học trò nghèo

Ông Nguyễn Văn Nhẫn (thứ hai từ trái sang), người sáng lập Quỹ “Giúp bạn đến trường”, cùng đại diện nhà trường thăm hỏi, động viên gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Một chiếc cặp mới, một bộ đồng phục hay một suất quà nhỏ đôi khi không chỉ giúp học sinh yếu thế vơi bớt khó khăn, mà còn tiếp thêm niềm tin để các em vững bước đến trường. Từ mong muốn ấy, năm 2011, ông Nguyễn Văn Nhẫn, Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền đã sáng lập Quỹ “Giúp bạn đến trường”, mở ra hành trình 15 năm kết nối những tấm lòng nhân ái, chắp cánh cho những ước mơ học trò.

Quỹ “Giúp bạn đến trường” suốt 15 năm bền bỉ kết nối những tấm lòng nhân ái, chắp cánh ước mơ học trò.

Sau 15 năm, Quỹ đã trở thành cầu nối giữa nhà trường với giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh, các tổ chức, cá nhân và những nhà hảo tâm. Đối tượng được quan tâm là học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh mồ côi, khuyết tật, những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc không may gặp biến cố trong cuộc sống.

Những phần quà từ Quỹ “Giúp bạn đến trường” góp phần tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên hành trình đến trường.

Chia sẻ về ý nghĩa của hành trình này, ông Nguyễn Văn Nhẫn, người sáng lập Quỹ, mong muốn hoạt động sẽ tiếp tục nhận được sự chung tay của cộng đồng để có thêm nhiều học sinh khó khăn được giúp đỡ, có điều kiện tiếp tục đến trường và nuôi dưỡng ước mơ của mình. Với Quỹ, sự hỗ trợ không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là lời động viên để các em cảm nhận rằng mình luôn được thầy cô, bạn bè và xã hội quan tâm.

Ông Nguyễn Văn Nhẫn, Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền thăm hỏi, chia sẻ với gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Hoạt động của Quỹ được duy trì qua nhiều dịp trong năm học như lễ khai giảng, ngày 20/10, ngày 22/12, Tết Nguyên đán, ngày 26/3 và ngày 19/5. Mỗi dịp trao quà là một lần những tấm lòng nhân ái được kết nối, những hoàn cảnh khó khăn được sẻ chia và tinh thần tương thân tương ái được lan tỏa trong nhà trường.

Quỹ “Giúp bạn đến trường” lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, vun đắp môi trường học đường giàu tình yêu thương.

Qua những chuyến thăm, những mái nhà còn đơn sơ, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn phần nào cho thấy những trở ngại mà các em đang phải vượt qua mỗi ngày. Trong hoàn cảnh ấy, sự hiện diện của thầy cô, những lời hỏi han và phần quà trao tận tay không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ trước mắt mà còn tiếp thêm niềm tin để các em kiên trì học tập.

Em Dương Thị Bảo Yến trong căn nhà cũ kỹ, nơi cuộc sống gia đình còn nhiều thiếu thốn.

Từ những việc làm thiết thực, Quỹ góp phần vun đắp tinh thần sẻ chia trong học sinh, giúp các em biết trân trọng điều kiện mình đang có, quan tâm đến bạn bè và sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh. Bởi đôi khi, một lời động viên đúng lúc hay một hành động tử tế cũng có thể trở thành điểm tựa tinh thần cho người đang gặp khó khăn.

Em Dương Thị Bảo Yến là một trong những hoàn cảnh khó khăn được Quỹ “Giúp bạn đến trường” tiếp sức. Gia đình thuộc diện cận nghèo, mẹ là người dân tộc thiểu số, bố có sức khỏe yếu, những lo toan trong cuộc sống khiến hành trình đến trường của em thêm phần vất vả. Vì thế, sự quan tâm của thầy cô và những phần quà từ Quỹ không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá đối với Yến.

Sự đồng hành của các tổ chức, đoàn thể góp phần duy trì và lan tỏa hành trình nhân ái của Quỹ “Giúp bạn đến trường”.

Chia sẻ về sự giúp đỡ bản thân nhận được, Bảo Yến bày tỏ: “Em rất vui và xúc động khi nhận được sự quan tâm của thầy cô và Quỹ "Giúp bạn đến trường". Món quà giúp em có thêm động lực để cố gắng học tập, vượt qua khó khăn và thực hiện ước mơ của mình. Em sẽ nỗ lực nhiều hơn để không phụ lòng thầy cô và những người đã yêu thương, giúp đỡ em”.

Thời gian tới, Trường THPT Ngô Quyền và Quỹ “Giúp bạn đến trường” mong tiếp tục nhận được sự đồng hành tự nguyện của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, phụ huynh, các thế hệ học sinh và những nhà hảo tâm. Mỗi sự đóng góp sẽ góp phần giúp thêm một học sinh có cơ hội tiếp tục đến trường, thêm một gia đình vơi bớt khó khăn và thêm một ước mơ được chắp cánh.

Những tấm lòng sẻ chia từ doanh nghiệp, đoàn thể và cộng đồng tiếp thêm nguồn lực để học sinh nghèo vững bước đến trường.

"15 năm là hành trình được viết nên từ sự bền bỉ và lòng nhân ái. Với Quỹ “Giúp bạn đến trường”, điều ý nghĩa nhất không chỉ là những phần quà đã trao đi, mà còn là niềm tin được giữ lại, để các em học sinh có thêm nghị lực vượt qua nghịch cảnh và tự tin hướng đến tương lai", ông Nguyễn Văn Nhẫn, Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền bày tỏ.