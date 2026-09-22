15 năm gieo mầm nguồn nhân lực pháp lý chuẩn quốc tế Việt - Pháp

TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng (ULAW) trao tặng Kỷ niệm chương cho GS-TS Erik Van Den Haute, GS-TS Mai Hồng Quỳ, GS-TS Laurent Grosclaude - những cá nhân đặt nền tảng trong việc hình thành và xây dựng chương trình đào tạo.

Theo đại diện ULAW, chương trình được triển khai từ tháng 1-2011 theo Quyết định số 344/QĐ-BGDĐT của Bộ GD-ĐT, đào tạo chuyên ngành Luật Kinh doanh quốc tế và so sánh. Đây là kết quả hợp tác giữa Trường Đại học Luật TPHCM với ba đại học của Pháp, Đại học Tự do Bruxelles (Bỉ) và Tổ chức Đại học Pháp ngữ.

Trong 378 học viên thuộc các khóa từ năm 2011 đến 2025, có 374 người tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 98,9%. Hơn 300 học viên quốc tế đến từ Pháp và nhiều quốc gia thuộc cộng đồng Pháp ngữ đã chọn TPHCM làm nơi học tập.

Học viên hoàn thành chương trình nhận bằng thạc sĩ chính quy do các đại học đối tác Pháp luân phiên cấp; khóa 15 do Đại học Bordeaux cấp bằng. Học viên còn được tiếp cận thực tiễn qua các chuyên gia, chương trình thực tập và kết nối tuyển dụng tại doanh nghiệp, hãng luật.

TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng ULAW, phát biểu.

Phát biểu tại sự kiện, TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng ULAW, cho rằng thành công đáng quý của chương trình là tạo được một không gian học thuật rộng mở, nơi những khác biệt về văn hóa và nền tảng pháp luật không tạo ra khoảng cách mà giúp mỗi vấn đề pháp lý được soi chiếu đầy đủ hơn.

“Một chương trình hợp tác kéo dài 15 năm được bồi đắp từ những việc diễn ra đều đặn qua từng năm: một học phần được chuẩn bị nghiêm túc, một giáo sư trở lại giảng dạy, một học viên hoàn thành luận văn, một khóa học kết thúc và một khóa học mới bắt đầu. Những việc tưởng như bình thường ấy, khi được duy trì bằng trách nhiệm và niềm tin, đã tạo nên uy tín của chương trình hôm nay”, TS Lê Trường Sơn chia sẻ.

TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng ULAW trao tặng danh hiệu Giáo sư danh dự cho GS Laurent Grosclaude.

Dịp này, Trường ĐH Luật TPHCM phong tặng danh hiệu Giáo sư danh dự cho GS Laurent Grosclaude, nguyên Phó Chủ tịch phụ trách Hợp tác quốc tế Đại học Toulouse Capitole, Giám đốc khoa học chương trình từ năm 2011. Ông đã tham gia xây dựng, điều phối, duy trì chất lượng đào tạo; kết nối học viên quốc tế, hoạt động khảo sát học thuật và các hãng luật quốc tế.

GS Laurent Grosclaude cho biết chương trình không chỉ đào tạo chuyên gia pháp lý mà còn hình thành những người có khả năng kết nối hai nền văn hóa, hai hệ thống pháp luật. Ông đề xuất mở rộng hợp tác nghiên cứu, đào tạo tiến sĩ và chương trình cấp bằng đôi.

Ông Vincent Drapeau, Tùy viên Hợp tác khoa học và đại học, đọc thư chúc mừng của Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM.

Thay mặt Tổng Lãnh sự Pháp tại TPHCM, ông Vincent Drapeau, Tùy viên Hợp tác khoa học và đại học, đánh giá chương trình là minh chứng cho chất lượng hợp tác học thuật và pháp lý giữa Pháp và Việt Nam. Việc tổ chức chương trình đào tạo liên kết tại Việt Nam giúp người học tiếp cận giáo dục đại học chất lượng cao của Pháp ngay trong nước, đồng thời tạo thuận lợi cho những học viên có nguyện vọng tiếp tục học tập tại Pháp.

Nhà trường cũng trao kỷ niệm chương cho GS-TS Mai Hồng Quỳ, nguyên Hiệu trưởng ULAW; GS Laurent Grosclaude và GS Erik Van Den Haute, đại diện Đại học Tự do Bruxelles, vì những đóng góp đặt nền móng, xây dựng chương trình. Một tập thể, hai cá nhân được khen thưởng; hơn 30 doanh nghiệp và đơn vị sử dụng lao động nhận thư cảm ơn vì đã đồng hành trong đào tạo, thực tập và tuyển dụng.

Nhà trường cũng tiến hành nghi thức khai giảng khóa 15.

Nhà trường cũng tiến hành nghi thức khai giảng khóa 15 và ra mắt mạng lưới cựu học viên Alumni du Master DICA thuộc ULAW Link. Ban liên lạc gồm 14 đại diện của 14 khóa, kết nối cộng đồng chuyên gia pháp lý trong và ngoài nước.

Ở giai đoạn tiếp theo, nhà trường dự kiến cập nhật các nội dung về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực pháp lý và phát triển bền vững; nghiên cứu xây dựng Quỹ học bổng Doanh nghiệp Việt - Pháp, mở rộng chương trình chuyển tiếp và các chuyên ngành liên kết đáp ứng nhu cầu nhân lực pháp lý quốc tế.