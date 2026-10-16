15 năm đỏ lửa lúc 1 giờ sáng, người phụ nữ Quảng Ninh lặng thầm nấu cháo nghĩa tình

15 năm bền bỉ với những nồi cháo nghĩa tình

1 giờ sáng, khi nhiều gia đình vẫn đang say giấc, căn bếp của tổ cháo thiện nguyện tại phường Đông Triều (Quảng Ninh) đã bắt đầu đỏ lửa. Trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm, những người phụ nữ tất bật chuẩn bị nguyên liệu, sơ chế thực phẩm, nhóm bếp nấu cháo để kịp mang đến bệnh viện khi trời sáng.

Giữa những con người lặng lẽ ấy có bà Nguyễn Thị Quý (SN 1957, trú tại khu phố Nguyễn Bình, phường Đông Triều), người đã gắn bó với công việc nấu cháo miễn phí cho bệnh nhân suốt 15 năm qua.

Là hội viên tổ cháo thiện nguyện thuộc Hội Chữ thập đỏ phường Đông Triều, bà Quý không còn nhớ hết mình đã cùng các thành viên chuẩn bị bao nhiêu nồi cháo, trao đi bao nhiêu suất ăn. Chỉ biết rằng, suốt những năm tháng ấy, mỗi tuần hai buổi, bà lại dành thời gian và công sức để góp phần mang đến một bữa ăn ấm lòng cho những người đang điều trị tại bệnh viện.

“Bắt đầu với hoạt động thiện nguyện, tôi nấu nồi cháo đầu tiên phát miễn phí cho bệnh nhân, đến bây giờ đã được 15 năm rồi. Công việc chỉ nhỏ nhoi thế thôi, tôi cũng chỉ muốn bát cháo đến với người bệnh, người ta vui vẻ thì mình cảm thấy rất vui. Bây giờ tuổi cũng đã cao, còn đi lại được thì mình cứ làm thôi”, bà Quý chia sẻ.

Bà Quý ( bên trái) đang chuyển bị nguyên liệu tốt nhất để nấu cháo từ thiện tại nhà riêng

Ít ai biết rằng, phía sau sự tận tụy ấy là một cuộc đời từng trải qua không ít nhọc nhằn. Chồng mất cách đây 36 năm, bà Quý một mình tần tảo nuôi các con khôn lớn, ăn học nên người. Đến nay, các con đều đã trưởng thành, có gia đình và cuộc sống riêng, còn bà sống một mình.

Để mưu sinh, bà phụ trách một tổ dịch vụ nấu cỗ trọn gói. Công việc thường xuyên bận rộn, đặc biệt vào mùa cưới hỏi hay những dịp lễ, giỗ, hội nghị. Có những ngày phải làm việc đến tối muộn, nhưng bà vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để không bỏ lỡ buổi nấu cháo cùng các thành viên trong tổ.

Đều đặn vào thứ Ba và thứ Năm hằng tuần, từ khoảng 1 giờ sáng, bà Quý cùng mọi người bắt tay vào công việc. Người chuẩn bị gạo, người sơ chế thực phẩm, người đứng bếp. Mỗi buổi, cả tổ nấu từ 250 đến 300 suất cháo, sau đó vận chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều để phát miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên trì và không ít sức lực, nhất là với những người đã lớn tuổi. Thế nhưng, sau 15 năm, nhịp sinh hoạt ấy dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bà Quý.

“Dù trước đó có những ngày phải làm việc đến tối muộn, tôi vẫn cố gắng sắp xếp để có mặt cùng chị em trong tổ vào mỗi buổi nấu cháo”, bà tâm sự.

15 năm qua, Bà quý bền bỉ với hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa

Hạnh phúc giản dị từ những điều cho đi

Với bà Quý, mỗi suất cháo không đơn thuần là một bữa ăn miễn phí mà còn gửi gắm sự quan tâm, sẻ chia dành cho những người đang phải đối diện với bệnh tật và khó khăn.

Một bát cháo nóng có thể không mang nhiều giá trị vật chất, nhưng với những bệnh nhân phải điều trị dài ngày, những gia đình còn chật vật lo chi phí thuốc men, đó là sự hỗ trợ thiết thực và nguồn động viên tinh thần đáng quý.

Điều khiến bà Quý gắn bó với công việc suốt 15 năm không phải là mong muốn được ghi nhận hay đền đáp. Niềm vui của bà đến từ những điều rất đỗi giản dị: Một lời cảm ơn, một nụ cười hay cảm giác yên lòng khi biết những suất cháo mình góp sức chuẩn bị đã đến tay người cần.

Bà quan niệm, làm việc thiện không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Chỉ cần còn sức khỏe, còn có thể giúp đỡ người khác thì bà vẫn muốn tiếp tục công việc đã gắn bó suốt nhiều năm

Nhắc đến bà Quý, bà Hoàng Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Đông Triều, dành nhiều tình cảm trân trọng cho người phụ nữ đã âm thầm đồng hành cùng hoạt động nhân đạo tại địa phương suốt chặng đường dài.

“Cô Quý là người làm việc âm thầm, lặng lẽ, chịu trách nhiệm chính trong công đoạn nấu những nồi cháo và mang đến bệnh viện phát cho bệnh nhân. Cô đã gắn bó với hoạt động này đều đặn suốt 15 năm qua”, bà Thủy cho biết.

Theo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Đông Triều, bà Quý cũng là một trong những người tham gia từ những ngày đầu hoạt động phát cháo miễn phí được triển khai. Không chỉ góp công, bà còn là người đầu tiên dành dụm những bát gạo, đồng tiền của mình để chung tay duy trì hoạt động thiện nguyện.

Sự bền bỉ của bà Quý cùng các thành viên trong tổ cháo đã góp phần duy trì một hoạt động nhân đạo ý nghĩa tại địa phương. Từ những đóng góp nhỏ bé của từng cá nhân, hàng trăm suất cháo nóng được chuẩn bị và trao đi mỗi tuần, mang theo tình cảm, sự quan tâm của cộng đồng dành cho người bệnh.

Nhắc đến bà Quý, bà Hoàng Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Đông Triều, dành nhiều tình cảm trân trọng cho người phụ nữ đã âm thầm đồng hành cùng hoạt động nhân đạo tại địa phương suốt chặng đường dài.

“Cô Quý là người làm việc âm thầm, lặng lẽ, chịu trách nhiệm chính trong công đoạn nấu những nồi cháo và mang đến bệnh viện phát cho bệnh nhân. Cô đã gắn bó với hoạt động này đều đặn suốt 15 năm qua”, bà Thủy cho biết.

Theo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Đông Triều, bà Quý cũng là một trong những người tham gia từ những ngày đầu hoạt động phát cháo miễn phí được triển khai. Không chỉ góp công, bà còn là người đầu tiên dành dụm những bát gạo, đồng tiền của mình để chung tay duy trì hoạt động thiện nguyện.

Sự bền bỉ của bà Quý cùng các thành viên trong tổ cháo đã góp phần duy trì một hoạt động nhân đạo ý nghĩa tại địa phương. Từ những đóng góp nhỏ bé của từng cá nhân, hàng trăm suất cháo nóng được chuẩn bị và trao đi mỗi tuần, mang theo tình cảm, sự quan tâm của cộng đồng dành cho người bệnh.

Để tiếp tục duy trì và mở rộng hoạt động, tổ cháo thiện nguyện mong muốn nhận được thêm sự đồng hành, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm, qua đó có thêm nguồn lực chăm lo cho những bệnh nhân và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Sau 15 năm, những nồi cháo vẫn đều đặn đỏ lửa trong đêm, còn bà Quý vẫn miệt mài với công việc quen thuộc. Ở tuổi gần 70, người phụ nữ từng một mình vượt qua bao nhọc nhằn của cuộc sống ấy vẫn chọn dành thời gian, sức lực để sẻ chia với những người kém may mắn.

Và có lẽ, điều đẹp đẽ nhất trong câu chuyện của bà không nằm ở số lượng những suất cháo đã trao đi, mà ở sự bền bỉ của một tấm lòng nhân ái: 15 năm qua, dù cuộc sống có bao đổi thay, bà vẫn giữ nguyên một thói quen giản dị – thức dậy từ lúc 1 giờ sáng để mang hơi ấm đến với những người đang cần được sẻ chia.