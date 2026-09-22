15 năm đào tạo thạc sĩ luật liên kết Việt - Pháp, hơn 400 học viên đã tốt nghiệp

Ngày 22/9, Trường Đại học Luật TP.HCM (ULAW) tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm Chương trình Thạc sĩ Luật liên kết Việt – Pháp và khai giảng Khóa 15. Dịp này, nhà trường phong tặng danh hiệu Giáo sư Danh dự cho GS. Laurent Grosclaude, Giám đốc khoa học chương trình.

Chương trình Thạc sĩ Luật chuyên ngành “Luật Kinh doanh quốc tế và so sánh” được triển khai từ tháng 1/2011 theo Quyết định số 344/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình được ULAW phối hợp với Đại học Jean Moulin Lyon 3, Đại học Bordeaux và Đại học Toulouse Capitole xây dựng. Sau đó, Đại học Tự do Bruxelles (Bỉ) tham gia liên kết, cùng sự hỗ trợ ban đầu của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF).

Sau 15 khóa, chương trình đã đào tạo 417 học viên. Trong giai đoạn 2011-2025, có 374/378 học viên hoàn thành chương trình, tương ứng tỷ lệ tốt nghiệp 98,9%.

TS. Lê Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM phát biểu tại buổi lễ. ﻿(Ảnh: BTC)

Một đặc điểm của chương trình là môi trường học tập có sự tham gia của học viên đến từ nhiều quốc gia. Hơn 300 học viên quốc tế đến từ Pháp và các quốc gia thuộc Cộng đồng Pháp ngữ đã theo học tại ULAW.

Các học phần chủ yếu được giảng dạy bằng tiếng Pháp, một phần bằng tiếng Anh, tập trung vào pháp luật kinh doanh quốc tế và phương pháp tiếp cận so sánh pháp luật. Mô hình này cho phép học viên Việt Nam tiếp cận cách đào tạo pháp lý của các trường đại học Pháp ngay tại TP.HCM, trong khi học viên quốc tế có thêm điều kiện tìm hiểu pháp luật và môi trường kinh tế Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Lê Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM, cho biết qua 15 khóa đào tạo, chương trình hình thành môi trường học thuật với sự tham gia của giảng viên, học viên đến từ nhiều nền văn hóa và hệ thống pháp luật khác nhau.

Theo ông, bên cạnh hoạt động giảng dạy, sự tham gia của doanh nghiệp, văn phòng luật sư và các tổ chức nghề nghiệp giúp chương trình gắn nội dung đào tạo với thực tiễn hành nghề.

Tại buổi lễ, ULAW trao danh hiệu Giáo sư Danh dự cho GS. Laurent Grosclaude theo Quyết định số 1103/QĐ-ĐHL ngày 30/6/2026. Ông là Giám đốc khoa học chương trình, tham gia giảng dạy, điều phối học thuật, kết nối các trường đại học đối tác và duy trì hoạt động đào tạo qua nhiều khóa.

Nghi thức phong tặng danh hiệu Giáo sư Danh dự cho GS. Laurent Grosclaude, Giám đốc khoa học Chương trình Thạc sĩ Luật liên kết Việt – Pháp. (Ảnh: BTC)

Nhà trường cũng trao Kỷ niệm chương cho GS.TS. Nhà giáo ưu tú Mai Hồng Quỳ, GS. Laurent Grosclaude và GS. Erik Van Den Haute, đồng thời khen thưởng tập thể Viện Đào tạo Quốc tế và hai cá nhân có thành tích nổi bật.

Sau phần kỷ niệm, ULAW tổ chức khai giảng Khóa 15. Theo chương trình tuyển sinh năm 2026, khóa học được tổ chức trong một năm. Học viên hoàn thành chương trình nhận bằng Thạc sĩ Luật quốc tế, chuyên ngành “Luật Kinh doanh quốc tế và so sánh” do Đại học Bordeaux cấp.

GS. Olivier Gout, Trưởng khoa Luật, Đại học Jean Moulin Lyon 3. (Ảnh: BTC)

Đại diện các trường đại học Pháp tham gia liên danh đào tạo, GS. Olivier Gout, Trưởng khoa Luật, Đại học Jean Moulin Lyon 3, cho rằng Khóa 15 tiếp nối kết quả của 14 khóa trước, đồng thời tiếp tục duy trì cách tiếp cận đào tạo dựa trên việc đối chiếu các hệ thống pháp luật và phương pháp lập luận trong môi trường đa văn hóa.

Trong khuôn khổ sự kiện, ULAW cũng ra mắt ULAW Link – Alumni du Master DICA và Ban liên lạc cựu học viên với 14 đại diện của 14 khóa. Các cựu học viên hiện làm việc tại nhiều lĩnh vực như hãng luật, doanh nghiệp, cơ quan tư pháp, tổ chức trọng tài, cơ sở nghiên cứu và các môi trường nghề nghiệp quốc tế.

Ra mắt Ban liên lạc cựu học viên. (Ảnh: BTC)

Theo định hướng được nhà trường nêu tại lễ kỷ niệm, giai đoạn tiếp theo chương trình sẽ nghiên cứu đưa các nội dung về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực pháp lý và phát triển bền vững vào hoạt động đào tạo. Nhà trường cũng đặt vấn đề nghiên cứu Quỹ học bổng Doanh nghiệp Việt – Pháp, mở rộng chương trình chuyển tiếp và phát triển thêm các chuyên ngành liên kết.

Từ một chương trình được triển khai năm 2011, đến nay mô hình đào tạo thạc sĩ luật liên kết Việt – Pháp đã duy trì hoạt động qua 15 khóa, với hơn 400 học viên. Khóa 15 được kỳ vọng tiếp tục duy trì mô hình đào tạo pháp luật theo hướng so sánh, kết hợp giữa kiến thức pháp lý và trải nghiệm học tập trong môi trường đa quốc gia.