15 năm chương trình Thạc sĩ Luật liên kết Việt – Pháp: Bền bỉ xây dựng mô hình đào tạo pháp lý quốc tế tại Việt Nam

Chương trình được đánh giá là một mô hình hợp tác đào tạo pháp luật theo hướng quốc tế, tạo điều kiện để người học tiếp cận nhiều hệ thống pháp luật và phương pháp đào tạo khác nhau ngay tại Việt Nam.

TS.Lê Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh phát biểu.

Chiều 22/9, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (ULAW) tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm Chương trình Thạc sĩ Luật liên kết Việt – Pháp và khai giảng Khóa 15.

Chương trình Thạc sĩ Luật chuyên ngành “Luật Kinh doanh quốc tế và so sánh” được triển khai từ tháng 1/2011 theo Quyết định số 344/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là kết quả hợp tác giữa ULAW với Đại học Jean Moulin Lyon 3, Đại học Bordeaux, Đại học Toulouse Capitole (Pháp) và Đại học Tự do Bruxelles (Bỉ), cùng sự hỗ trợ ban đầu của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF).

Theo thông tin tại buổi lễ, qua 15 khóa đào tạo, chương trình đã có 417 học viên. Giai đoạn 2011-2025, có 374/378 học viên hoàn thành chương trình, đạt tỷ lệ tốt nghiệp 98,9%.

Đáng chú ý, hơn 300 học viên quốc tế đến từ Pháp và nhiều quốc gia thuộc Cộng đồng Pháp ngữ đã lựa chọn ULAW để học tập. Sự hiện diện của học viên đến từ nhiều quốc gia tạo nên môi trường học thuật đa văn hóa, nơi người học có điều kiện tiếp cận các truyền thống pháp lý và kinh nghiệm nghề nghiệp khác nhau.

Đối với học viên Việt Nam, chương trình tạo cơ hội tiếp cận phương pháp đào tạo theo mô hình đại học Pháp ngay tại TP. Hồ Chí Minh. Trong khi đó, các học viên quốc tế có thêm điều kiện tìm hiểu pháp luật và môi trường kinh tế Việt Nam.

Các học phần được giảng dạy chủ yếu bằng tiếng Pháp và một phần bằng tiếng Anh, qua đó chú trọng rèn luyện tư duy so sánh và khả năng tiếp cận các hệ thống pháp luật khác nhau.

Theo thông cáo của Nhà trường, học viên hoàn thành chương trình được cấp bằng Thạc sĩ chính quy do các trường đại học đối tác Pháp luân phiên cấp; riêng Khóa 15 do Đại học Bordeaux cấp bằng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, TS. Lê Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, cho rằng sau 15 khóa đào tạo, chương trình đã trở thành một không gian học thuật rộng mở, nơi sự khác biệt về văn hóa, trải nghiệm và hệ thống pháp luật góp phần giúp người học có cách tiếp cận đầy đủ hơn đối với các vấn đề pháp lý.

Toàn cảnh chương trình

Theo Hiệu trưởng ULAW, uy tín của chương trình được hình thành không chỉ từ những dấu mốc lớn mà còn từ quá trình duy trì hoạt động đào tạo qua từng năm, với sự đồng hành của doanh nghiệp, văn phòng luật sư và các tổ chức nghề nghiệp, qua đó tăng sự gắn kết giữa kiến thức được đào tạo với thực tiễn.

Từ phía Pháp, ông Vincent Drapeau, Tùy viên Hợp tác Khoa học và Đại học, Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP. Hồ Chí Minh, thay mặt Tổng Lãnh sự Pháp Etienne Ranaivoson gửi lời chúc mừng nhân dịp chương trình tròn 15 năm.

Ông Vincent Drapeau đánh giá dấu mốc này cho thấy sự hợp tác học thuật, pháp lý Việt – Pháp được duy trì và phát triển trong nhiều năm, đồng thời thể hiện nỗ lực chung trong đào tạo nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao và mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục quốc tế tại Việt Nam.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại buổi lễ là nghi thức phong tặng danh hiệu Giáo sư Danh dự cho GS. Laurent Grosclaude, Giám đốc khoa học Chương trình Thạc sĩ Luật liên kết Việt – Pháp.

Tiết mục biểu diễn nhạc cụ cổ truyền Việt Nam tại chương trình

Theo Quyết định số 1103/QĐ-ĐHL ngày 30/6/2026, danh hiệu được trao nhằm ghi nhận những đóng góp của GS. Laurent Grosclaude đối với hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác quốc tế của Nhà trường.

Trong thời gian gắn bó với chương trình, GS. Laurent Grosclaude tham gia điều phối học thuật, giảng dạy, kết nối các trường đại học đối tác và duy trì các chuẩn mực đào tạo qua nhiều khóa.

Chia sẻ sau nghi thức vinh danh, GS. Laurent Grosclaude nhìn nhận chặng đường 15 năm là hành trình kết hợp giữa tri thức, giao lưu nhân văn và hợp tác quốc tế. Theo ông, chương trình được hình thành với mong muốn tạo ra không gian để pháp luật châu Âu lục địa và pháp luật Việt Nam có thể đối thoại, đồng thời đào tạo những chuyên gia hoạt động tại giao điểm của các nền kinh tế Pháp ngữ, Việt Nam và châu Á.

Ông cho rằng giá trị của chương trình không chỉ thể hiện qua số lượng cựu học viên mà còn nằm ở mạng lưới kết nối giữa giảng viên, nhà ngoại giao, giới hành nghề và người học. Trong thời gian tới, chương trình hướng tới khả năng phát triển các chương trình song bằng và đào tạo tiến sĩ liên kết.

Cũng tại buổi lễ, ULAW trao Kỷ niệm chương cho GS.TS. Nhà giáo ưu tú Mai Hồng Quỳ, GS. Laurent Grosclaude và GS. Erik Van Den Haute, những người có đóng góp trong quá trình hình thành và xây dựng chương trình. Nhà trường đồng thời khen thưởng tập thể Viện Đào tạo Quốc tế và hai cá nhân có thành tích nổi bật.

Sau phần kỷ niệm, ULAW tổ chức khai giảng Khóa 15. Theo thông tin từ Nhà trường, khóa tuyển sinh năm 2026 được tổ chức trong một năm; học viên hoàn thành chương trình nhận bằng Thạc sĩ Luật quốc tế chuyên ngành “Luật Kinh doanh quốc tế và so sánh” do Đại học Bordeaux cấp.

Phát biểu thay mặt các trường đại học Pháp trong liên danh đào tạo, GS. Olivier Gout, Trưởng khoa Luật, Đại học Jean Moulin Lyon 3, cho rằng chặng đường 15 năm là kết quả của quá trình hợp tác giữa các cơ sở đào tạo, đồng thời tạo dựng cầu nối học thuật và giao lưu giữa Pháp và Việt Nam.

Theo GS. Olivier Gout, Khóa 15 vừa kế thừa kết quả của 14 khóa trước, vừa tiếp tục mở ra giai đoạn phát triển mới. Bên cạnh kiến thức về pháp luật kinh doanh và pháp luật quốc tế, chương trình chú trọng khả năng đối chiếu các hệ thống pháp luật và phương pháp lập luận trong môi trường đa văn hóa.

Đại diện tân học viên Khóa 15, gồm các học viên đến từ Đại học Toulouse Capitole, Đại học Jean Moulin Lyon 3 và Đại học Bordeaux, bày tỏ kỳ vọng được tiếp cận môi trường pháp lý, kinh tế và văn hóa Việt Nam; đồng thời có cơ hội đối chiếu kiến thức đã học với một bối cảnh pháp lý mới.

Nghi thức ra mắt ULAW Link – Alumni du Master DICA và Ban liên lạc cựu học viên chương trình liên kết Việt - Pháp

Dịp này, ULAW ra mắt ULAW Link – Alumni du Master DICA và Ban liên lạc cựu học viên gồm 14 đại diện của 14 khóa. Mạng lưới quy tụ các cựu học viên đang làm việc tại hãng luật, doanh nghiệp, cơ quan tư pháp, tổ chức trọng tài, cơ sở nghiên cứu và nhiều môi trường quốc tế, tạo thêm kênh kết nối giữa các thế hệ học viên.

Sau 15 năm, chương trình tiếp tục được ULAW định hướng phát triển theo hướng mở rộng hợp tác quốc tế, đồng thời cập nhật những vấn đề mới của lĩnh vực pháp lý.

Trong định hướng thời gian tới, Nhà trường dự kiến đưa chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực pháp lý và phát triển bền vững vào không gian hợp tác đào tạo; nghiên cứu xây dựng Quỹ học bổng Doanh nghiệp Việt – Pháp; mở rộng chương trình chuyển tiếp và nghiên cứu các chuyên ngành liên kết mới.

Từ một chương trình hợp tác đào tạo được triển khai năm 2011, Chương trình Thạc sĩ Luật liên kết Việt – Pháp đã duy trì hoạt động qua 15 khóa, tạo môi trường học tập có sự giao thoa giữa nhiều hệ thống pháp luật và nền văn hóa.

Dấu mốc 15 năm đồng thời mở ra một giai đoạn mới, trong đó mạng lưới cựu học viên, quan hệ giữa các trường đại học đối tác và những định hướng đào tạo mới được kỳ vọng tiếp tục củng cố cầu nối học thuật, nghề nghiệp và pháp lý giữa Việt Nam với các đối tác châu Âu.