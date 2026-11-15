15 mẫu báo tường mừng ngày 20/11 đẹp, độc đáo năm 2026

Mùa hoa có thể đưa du khách đến Mộc Châu, nhưng để họ ở lại lâu hơn và quay trở lại, cao nguyên này cần thêm những sản phẩm đủ sức hấp dẫn quanh năm. Du lịch nông nghiệp, trải nghiệm văn hóa bản địa và kinh tế đêm đang mở ra hướng đi mới.