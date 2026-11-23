Chiều 24-11, tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa sẽ diễn ra Chương trình quảng diễn “Dấu ấn Văn hóa Việt Nam - Sắc màu Khánh Hòa” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa tổ chức. Chương trình gồm nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn như giao lưu “Đố vui văn hóa - Khám phá tri thức, lan tỏa văn hóa đọc”, các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc ca ngợi quê hương, đất nước, biển đảo và con người Khánh Hòa, hứa hẹn mang đến không gian văn hóa đậm đà bản sắc và giàu cảm xúc.

Điểm nhấn của sự kiện là hoạt động diễu hành cộng đồng rộn ràng, đầy sắc màu với hai đoàn xuất phát từ Thư viện tỉnh Khánh Hòa và Công viên Tuệ Tĩnh (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) tiến về khu vực Quảng trường 2 Tháng 4. Hoạt động nhằm tạo không gian giao lưu văn hóa cộng đồng, nơi người dân hòa mình vào không khí sôi động của ngày hội, hưởng ứng, tham gia các hoạt động nghệ thuật, thể thao, diễu hành và trình diễn trang phục truyền thống, qua đó thể hiện tình yêu và niềm tự hào đối với văn hóa Việt Nam.

Ảnh: Fanpage Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa

Hội tụ tại không gian bên bờ biển Nha Trang, các đoàn diễu hành, người dân và du khách sẽ cùng thưởng thức và tham gia nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, kết nối cộng đồng. Những sắc màu văn hóa sẽ hòa quyện và lan tỏa, góp phần vun đắp tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc.

Đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức tại Khánh Hòa với mong muốn đưa văn hóa đến gần hơn với cộng đồng. Không chỉ là một sự kiện quảng bá văn hóa, chương trình còn là dịp để mỗi người dân trở thành chủ thể sáng tạo, góp phần gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp của quê hương, đất nước.

Chương trình sẽ được phát trực tiếp từ 15 giờ ngày 24-11 trên Báo Khánh Hòa điện tử và fanpage Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa. Kính mời quý khán giả theo dõi, đồng hành và cùng hòa chung không khí sôi động của ngày hội văn hóa đầy ý nghĩa này.