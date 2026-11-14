15 giáo viên ưu tú ở phường Đức Nhuận được kết nạp Đảng

Lãnh đạo Đảng bộ phường Đức Nhuận chúc mừng các đảng viên mới. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Tại buổi lễ, Chi bộ các trường công bố và trao quyết định kết nạp Đảng cho 15 quần chúng ưu tú là giáo viên tại các trường.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Đảng ủy phường Đức Nhuận Phan Thị Thanh Phương cho biết, việc kết nạp đảng viên là giáo viên nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 có ý nghĩa quan trọng.

Theo đồng chí Phan Thị Thanh Phương, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên giai đoạn 2025 – 2030. Trong đó, xác định đội ngũ giáo viên, học sinh, sinh viên trong các trường học là một trong những nhóm đối tượng trọng tâm, phấn đấu mỗi năm tăng ít nhất 3% đảng viên.

Trao quyết định kết nạp Đảng viên, sáng 14-11. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

“Quan điểm xuyên suốt là lấy chất lượng làm thước đo, không chạy theo số lượng; tạo nguồn từ sớm, từ xa, gắn với phong trào thi đua trong nhà trường, để mỗi đảng viên mới thực sự là một “hạt giống đỏ” tiêu biểu”, đồng chí Phan Thị Thanh Phương nêu rõ.

Bí thư Đảng ủy phường Đức Nhuận Phan Thị Thanh Phương trao cây xanh chúc mừng các đảng viên mới. Ảnh: Thái Phương

Đồng chí Phan Thị Thanh Phương nhấn mạnh, việc được đứng vào hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm chính trị lớn lao của các đảng viên mới. Đồng chí mong các đảng viên mới luôn khắc ghi lời thề, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; nghiêm túc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết của chi bộ và Quy định số 207-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, nhất là trách nhiệm nêu gương trong sử dụng mạng xã hội, các nền tảng số và trí tuệ nhân tạo, không tạo ra, không chia sẻ thông tin sai sự thật.