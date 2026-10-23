15 dự án trọng điểm vùng Đông Nam bộ cần 757.000 tỷ đồng

Hội nghị Ngành ngân hàng đồng hành khơi thông nguồn lực tài chính - ngân hàng phục vụ tăng trưởng vùng Đông Nam bộ. ẢNH: HOÀNG TRIỀU

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Phạm Đức Ấn, Thống đốc NHNN...

Hội nghị nhằm đánh giá thực trạng, nhận diện khó khăn, cơ hội và đề xuất giải pháp khơi thông nguồn lực tài chính - ngân hàng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030.

Ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng cho biết, đến ngày 30-9, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt khoảng 20,7 triệu tỷ đồng, tăng 11,7% so với cuối năm 2025. Riêng tại khu vực Đông Nam bộ, đến cuối tháng 9-2026, tín dụng ước đạt gần 6,8 triệu tỷ đồng, chiếm gần 35% dư nợ toàn quốc, tăng 10,93% so với cuối năm 2025.

Ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

NHNN đã có cơ chế loại trừ, cấp bổ sung hạn mức tăng trưởng tín dụng đối với các ngân hàng thương mại tham gia tài trợ 35 công trình, dự án quy mô lớn, trọng điểm, có tính chất lan tỏa, liên kết, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Tổng nhu cầu vốn vay của các dự án này khoảng 1,7 triệu tỷ đồng. Trong đó, trên địa bàn Đông Nam bộ có 15 dự án với tổng nhu cầu vốn vay khoảng 757.000 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định, thành phố sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho DN, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với mô hình tổ chức mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Danh mục các dự án trọng điểm cũng sẽ được thành phố công bố công khai, minh bạch để doanh nghiệp thuận tiện tiếp cận thông tin.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định, TPHCM sẽ tăng cường đối thoại, đồng hành tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp, qua đó kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn thông tin thêm, NHNN đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số để có điều kiện giảm lãi suất cho vay, đặc biệt đối với các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

NHNN sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường tiền tệ, lãi suất, tỷ giá và thanh khoản; chủ động sử dụng các công cụ điều hành phù hợp nhằm bảo đảm hoạt động của hệ thống ngân hàng thông suốt, đáp ứng nhu cầu vốn hợp lý của nền kinh tế.

Tại hội nghị, các ngân hàng và doanh nghiệp đã trao 18 thỏa thuận hợp tác triển khai các dự án trong các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, năng lượng, hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, nhà ở xã hội… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng Đông Nam bộ.

Các ngân hàng và doanh nghiệp trao thỏa thuận hợp tác triển khai các dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng Đông Nam bộ. Ảnh: HOÀNG TRIỀU