Tại vòng thi, các tác giả, nhóm tác giả trực tiếp trình bày, thuyết minh dự án trước Hội đồng Ban Giám khảo; tập trung trao đổi, làm rõ tính sáng tạo, khả năng ứng dụng, tính khả thi và tiềm năng phát triển của từng dự án. Qua đó, Hội đồng Ban Giám khảo đánh giá, phản biện, giúp các tác giả nhận diện ưu điểm, hạn chế và định hướng hoàn thiện dự án trong thời gian tới.

Tác giả trình bày dự án

Tác giả trình bày dự án

Giám khảo cuộc thi phản biện dự án

Cuộc thi năm nay thu hút sự tham gia của nhiều đối tượng, từ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đến học sinh, sinh viên. Các dự án có ý tưởng đa dạng, gắn với tiềm năng, lợi thế và nhu cầu thực tiễn của địa phương, tập trung vào các lĩnh vực: chế biến sâu, nâng cao giá trị nông sản đặc trưng; khai thác nguồn nguyên liệu bản địa phát triển sản phẩm chăm sóc sức khỏe; ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong quản lý, kinh doanh; phát triển du lịch, nông nghiệp sinh thái gắn với bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường.

Giám khảo cuộc thi tham quan các mô hình, dự án

Sau cuộc thi, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kết nối chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và các nguồn lực hỗ trợ, đồng hành cùng những dự án có tiềm năng trong quá trình hoàn thiện sản phẩm, phát triển mô hình và tiếp cận thị trường.