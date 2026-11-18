Sáng 18-11, Ban tổ chức cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Khánh Hòa năm 2026” tổ chức khai mạc chấm thi vòng chung kết cuộc thi. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi; lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ; đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị, trường học, hiệp hội; các chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh, cùng các tác giả, nhóm tác giả có dự án tham gia cuộc thi.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà phát biểu tại buổi khai mạc chấm thi vòng chung kết.

Phát biểu khai mạc chấm thi vòng chung kết, đồng chí Nguyễn Thanh Hà nhấn mạnh, trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Khánh Hòa xác định khởi nghiệp sáng tạo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là động lực đột phá nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, tạo ra những sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà và các đại biểu tham quan mô hình nông nghiệp tuần hoàn và thực phẩm giá trị gia tăng.

Thời gian qua, tỉnh đã quan tâm triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ, từng bước hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Qua 2 năm tổ chức cuộc thi cấp tỉnh (2025 và 2026), có 73 dự án, hồ sơ đăng ký tham gia; trong đó có 25 dự án được lựa chọn vào vòng chung kết (10 dự án năm 2025 và 15 dự án năm 2026), 57 lượt dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được tư vấn, hỗ trợ chuyên sâu. Tại cuộc thi năm nay, có nhiều ý tưởng gắn với thế mạnh của tỉnh như: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nuôi tôm, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, phát triển sản phẩm từ rong biển, nâng cao giá trị cá ngừ đại dương và ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất trầm hương.

Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ; tăng cường liên kết với mạng lưới chuyên gia cố vấn quốc gia và các quỹ đầu tư mạo hiểm để các dự án tốt hoàn thiện sản phẩm, mở rộng thị trường, từng bước đưa các ý tưởng sáng tạo vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí đề nghị Ban Giám khảo chấm thi công tâm, khách quan, bám sát thể lệ; các nhà đầu tư quan tâm hỗ trợ các dự án sau cuộc thi, không để những ý tưởng tiềm năng dừng lại ở giải thưởng, góp phần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Khánh Hòa ngày càng năng động, hiệu quả và bền vững.

Đại diện một đội thi trình bày dự án.

Giám khảo đặt câu hỏi đối với đại diện đội thi.

Với chủ đề “Khởi nghiệp sáng tạo Khánh Hòa - Giải quyết những vấn đề của thực tiễn”, từ 40 hồ sơ dự thi, qua vòng sơ khảo, 15 dự án có điểm số cao đã được lựa chọn vào vòng chung kết. Các dự án tập trung vào nhiều lĩnh vực như: Nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và giáo dục.

Tại vòng chung kết, mỗi đội có 10 phút thuyết trình và 10 phút trả lời câu hỏi phản biện của Ban Giám khảo. Bên cạnh ý tưởng và tính mới của sản phẩm, các dự án còn phải làm rõ khả năng ứng dụng công nghệ, phương án tổ chức sản xuất, phát triển thị trường và tiềm năng thương mại hóa.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà và các đại biểu tham quan mô hình Hệ sinh thái học liệu số và giải pháp Al thực chiến cho giáo dục Việt Nam.

Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức kỳ vọng phát hiện, hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp có tiềm năng; tạo cơ hội kết nối với chuyên gia, nhà đầu tư và doanh nghiệp, góp phần đưa các giải pháp sáng tạo vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Khánh Hòa. Kết quả và giải thưởng sẽ được công bố tại Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo Khánh Hòa năm 2026.

MÃ PHƯƠNG