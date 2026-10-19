15 dự án khởi nghiệp sáng tạo được hướng dẫn hoàn thiện trước vòng chung kết

Sáng 19-10, Ban tổ chức cuộc thi “Khởi nghiệp sáng tạo Khánh Hòa - 2026” tổ chức lớp đào tạo, hướng dẫn hoàn thiện dự án cho tác giả, đại diện nhóm tác giả của 15 dự án lọt vào vòng chung kết.

Chuyên gia trao đổi với các học viên về thiết kế mô hình kinh doanh cho startup đổi mới sáng tạo.

Trong 2 ngày 19 và 20-10, các đội thi được chuyên gia hướng dẫn hoàn thiện mô hình kinh doanh, phát triển sản phẩm, dịch vụ và xây dựng chiến lược phù hợp với từng dự án. Đồng thời, các đội được trang bị kỹ năng lập kế hoạch, đánh giá tính khả thi của mô hình khởi nghiệp, thuyết trình, xây dựng câu chuyện dự án và trả lời câu hỏi phản biện của Ban giám khảo.

Học viên nêu ý kiến.

15 dự án vào vòng chung kết thuộc nhiều lĩnh vực như: Trí tuệ nhân tạo, giáo dục, nông nghiệp thông minh, công nghệ chế biến và kinh tế tuần hoàn. Thông qua hoạt động đào tạo, các tác giả, nhóm tác giả có thêm kiến thức, kỹ năng để tiếp tục hoàn thiện dự án, nâng cao chất lượng phần trình bày trước Ban giám khảo. Đây cũng là hoạt động hỗ trợ thiết thực nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khuyến khích phát triển các ý tưởng có tính ứng dụng vào thực tiễn.

Chuyên gia hướng dẫn cho các học viên.

MÃ PHƯƠNG