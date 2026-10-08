15 đơn vị tham gia Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026

Liên hoan Sân khấu Thủ đô là sự kiện văn hóa, nghệ thuật được tổ chức định kỳ 2 năm/lần, do UBND TP.Hà Nội chỉ đạo, Sở VHTTDL Hà Nội phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam thực hiện.

Đây cũng là một trong những hoạt động cụ thể hóa việc triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về Phát triển Văn hóa Việt Nam và Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội.

Sáng 8.10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức cung cấp thông tin về Liên hoan cho báo chí

Khơi dậy sức sáng tạo sân khấu

Ngày 8.10, tại Hà Nội, Ban tổ chức Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026 tổ chức gặp gỡ báo chí, thông tin về những nội dung đáng chú ý của Liên hoan năm nay.

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội Lê Thị Ánh Mai chia sẻ, Liên hoan được tổ chức từ năm 2014 và đến nay đã trải qua 5 kỳ. Từ năm 2024, Liên hoan được mở rộng về quy mô, thu hút sự tham gia của các đơn vị nghệ thuật đến từ nhiều địa phương trên cả nước và chính thức mang tên Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng.

Năm 2026, Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng lần thứ hai diễn ra từ ngày 14 - 23.10.2026, với chủ đề “Hội tụ các giá trị sân khấu, lan tỏa sức sáng tạo nghệ thuật của Thủ đô”.

Liên hoan năm nay quy tụ 15 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, với 15 tác phẩm thuộc nhiều loại hình sân khấu như: kịch nói, cải lương, chèo, tuồng...

Sự đa dạng về loại hình, phong cách và cách thể hiện tạo nên một diện mạo nhiều màu sắc cho Liên hoan, đồng thời cho thấy những tìm tòi, sáng tạo của các nghệ sĩ trong hành trình làm mới sân khấu và kết nối với công chúng.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội Lê Thị Ánh Mai phát biểu

Theo bà Lê Thị Ánh Mai, với Hà Nội, phát triển văn hóa, nghệ thuật không chỉ dừng ở việc bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống, mà còn là cách bồi đắp đời sống tinh thần, khơi nguồn sáng tạo và góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.

Trong hành trình ấy, sân khấu có vị trí riêng khi sở hữu khả năng trực tiếp chạm đến cảm xúc, chuyển tải những giá trị nhân văn và tạo nên sự kết nối giữa nghệ sĩ với công chúng bằng ngôn ngữ nghệ thuật.

“Chúng tôi mong muốn Liên hoan không chỉ là nơi hội tụ những tác phẩm có chất lượng nghệ thuật, mà còn mở thêm những cơ hội để sân khấu đến gần hơn với công chúng”, bà Lê Thị Ánh Mai chia sẻ.

Bên cạnh các đơn vị nghệ thuật thuộc Trung ương, lực lượng vũ trang và địa phương như Nhà hát Kịch nói Quân đội, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, Nhà hát Kịch Hà Nội, Nhà hát Chèo Hà Nội... Liên hoan còn ghi nhận sự tham gia của nhiều đơn vị nghệ thuật xã hội hoá như: sân khấu Xóm Kịch, sân khấu Kịch Hồng Vân, sân khấu Lê Quý Dương.

Liên hoan kỳ vọng đem đến diện mạo mới, sức sống mới cho sân khấu Thủ đô

Các đơn vị tham dự sẽ biểu diễn tại nhiều sân khấu trên địa bàn Hà Nội như: rạp Công nhân, rạp Đại Nam, Nhà hát Quân đội, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, rạp Hồng Hà, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và một số địa điểm khác.

Kỳ vọng diện mạo mới cho sân khấu Thủ đô

Các tác phẩm tham dự Liên hoan tập trung phản ánh đời sống xã hội, đất nước và con người Việt Nam, đồng thời khuyến khích khai thác chất liệu từ lịch sử, văn hóa, địa danh và con người Hà Nội.

Bên cạnh giá trị nhân văn, các tác phẩm hướng tới sức hấp dẫn với công chúng, thể hiện những tìm tòi trong ngôn ngữ sân khấu, phương pháp nghệ thuật và hình thức thể hiện.

Liên hoan còn mở ra không gian để nghệ sĩ, diễn viên và các đơn vị nghệ thuật gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp. Qua đó, những cách tiếp cận mới được chia sẻ, những tìm tòi sáng tạo được khuyến khích, tạo thêm động lực cho sân khấu nâng cao chất lượng và sức hút với công chúng.

TS. Nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương chia sẻ

TS. Nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Liên hoan cho biết, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, việc Liên hoan quy tụ các đơn vị nghệ thuật thuộc nhiều loại hình, đến từ cả ba miền Bắc, Trung, Nam là tín hiệu đáng mừng, cho thấy nỗ lực của các đơn vị, nghệ sĩ và Ban Tổ chức, đặc biệt là sự phối hợp giữa Sở VHTTDL Hà Nội và Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.

“Các nghệ sĩ đến với Liên hoan bằng tinh thần hồ hởi và trách nhiệm, mang đến những tác phẩm được đầu tư tâm huyết. Đây không chỉ là hoạt động của sân khấu Thủ đô mà còn là một sự kiện sân khấu có quy mô toàn quốc”, ông Nguyễn Đăng Chương bày tỏ.

Theo ông, Liên hoan năm nay diễn ra tại nhiều không gian, từ các rạp ở khu vực trung tâm đến ngoại thành, từ sân khấu hộp đến không gian thực cảnh như Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Các tác phẩm tập trung khai thác hình ảnh Hà Nội, con người Thủ đô, đất nước và con người Việt Nam; đồng thời mở rộng góc nhìn từ quá khứ, hiện tại đến những dự báo về tương lai.

Đáng chú ý, bên cạnh những tác phẩm giàu tính ngợi ca, một số vở diễn đặt ra những vấn đề gai góc của đời sống hôm nay, qua đó gợi mở câu hỏi và sự suy ngẫm về trách nhiệm của mỗi cá nhân, nghệ sĩ đối với cộng đồng và xã hội.