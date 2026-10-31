15 đội thi tranh tài tại Chung kết Liên hoan nghệ thuật sáng tạo và công nghệ CAT 2026

Tham dự chương trình có đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, cùng Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh dự chương trình.

Điểm nhấn của liên hoan năm nay là sự kết hợp giữa nghệ thuật và công nghệ, đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sáng tác, sản xuất và trình diễn âm nhạc.

Các đội thi mang đến những sản phẩm âm nhạc đa dạng, thể hiện tư duy sáng tạo, khả năng ứng dụng công nghệ và dấu ấn cá nhân.

Chung kết Liên hoan nghệ thuật sáng tạo và công nghệ CAT 2026 diễn ra tại Khách sạn Công tử Bạc Liêu.

Đồng hành cùng các thí sinh là Ban giám khảo gồm: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung; Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh; Thạc sĩ, Nhạc sĩ Nguyễn Quốc và Ca sĩ Phát Hồ.

Ban giám khảo Chung kết Liên hoan nghệ thuật sáng tạo và công nghệ CAT 2026.

Các tác phẩm dự thi khai thác nhiều thể loại như Pop, Ballad, Rap, EDM, Acoustic, dân gian đương đại và AI Music, Digital Art.

Thí sinh được khuyến khích ứng dụng AI và công nghệ số trong sáng tác, phối khí, thiết kế hình ảnh, sản xuất MV lyric và xây dựng phần trình diễn sân khấu.

Nội dung tác phẩm tập trung vào những chủ đề gần gũi với đời sống, tuổi trẻ, quê hương Cà Mau, chuyển đổi số, cộng đồng và tương lai trong kỷ nguyên công nghệ.

Đội thi số 8, Trường Cao đẳng Cà Mau, trình diễn ca khúc "Tay trong tay - Cà Mau đoàn kết" tại vòng chung kết.

Đội thi số 9 đến từ Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh trình diễn ca khúc "Cà Mau thương mến"

Liên hoan hướng đến học sinh, sinh viên, nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung, doanh nghiệp, câu lạc bộ và những người yêu thích nghệ thuật, công nghệ.

Qua đó, Ban tổ chức kỳ vọng khơi dậy tiềm năng sáng tạo, thúc đẩy tinh thần đổi mới trong giới trẻ, đồng thời mở ra những hướng tiếp cận mới trong sáng tác và trình diễn nghệ thuật trên nền tảng số.

Ban tổ chức trao chứng nhận cho các đội thi tham gia vòng chung kết Liên hoan nghệ thuật sáng tạo và công nghệ CAT 2026.

Lễ trao giải dự kiến diễn ra tối 31/10. Cơ cấu giải thưởng gồm: giải Nhất trị giá 10 triệu đồng, giải Nhì 5 triệu đồng, giải Ba 3 triệu đồng, cùng nhiều giải thưởng sáng tạo khác.