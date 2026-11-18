15 đội bóng đầu tiên ghi tên vào vòng 1/16
Kết thúc lượt trận chiều 18-11, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active xác định được 15 cái tên đầu tiên góp mặt vòng 32 đội.
Danh sách 15 đội bóng đầu tiên góp mặt vòng 1/16 đội Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XXV năm 2026 - Cúp Number 1 Active:
THPT Quốc Oai
THPT Xuân Phương
THPT Phúc Lợi
THPT Tự Lập
THPT Phan Bội Châu Hà Đông
THPT Lê Quý Đôn Hà Đông
THPT Nguyễn Quốc Trinh
THPT Lê Lợi Hà Đông
THPT Trần Quốc Tuấn
THPT Nguyễn Du Thanh Oai
THPT Hữu Nghị T78
THPT Tây Hồ
THPT Chúc Động
THPT Văn Hiến
THPT Hà Nội Amsterdam
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/15-doi-bong-dau-tien-ghi-ten-vao-vong-116-post676148.antd