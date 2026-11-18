Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, chính thức khai mạc vào ngày 21-11, không chỉ là dịp đánh giá thành tích thể thao của các địa phương sau chu kỳ 4 năm, mà còn đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy phát triển thể thao thành tích cao. Trong đó, việc tập trung nguồn lực cho các môn Olympic, ASIAD và phần nào là SEA Games đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.