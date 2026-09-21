Tính đến tháng 9/2026, có 15 cơ quan Liên Hợp Quốc có đại diện thường trú tại Việt Nam gồm: Tổ chức Nông nghiệp Lương thực Liên Hợp Quốc (FAO), Quỹ quốc tế về phát triển nông nghiệp Liên Hợp Quốc (IFAD), Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Tổ chức Di cư quốc tế (IMO), Cơ quan Liên Hợp Quốc vì Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women), Chương trình nhân cư Liên Hợp Quốc (UN-HABITAT), Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS), Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO), Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO), Văn phòng Liên Hợp Quốc về Chống ma túy và tội phạm (UNODC), Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Các tổ chức tại Liên Hợp Quốc tham gia tích cực vào hỗ trợ huy động nguồn lực, tư vấn chính sách, cung cấp tri thức, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nâng cao năng lực, đạt được nhiều kết quả nổi bật trong các lĩnh vực như giáo dục, giảm nghèo, tăng trưởng xanh, lao động, y tế, bảo trợ xã hội và chuyển đổi số./.