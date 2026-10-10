15 câu chuyện sống đẹp lay động cộng đồng

Chiều 10/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty TCP Việt Nam tổ chức Hành trình và trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026, vinh danh 15 cá nhân có hành động đẹp, nghĩa cử nhân văn và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Phát biểu tại sự kiện, anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cho biết giải thưởng được tổ chức từ năm 2017 nhằm tôn vinh những người trẻ sống nhân ái, có trách nhiệm và sẵn sàng cống hiến vì cộng đồng.

Chương trình diễn ra nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2026). Ảnh: Đăng Hải

Sau gần 10 năm, giải thưởng đã tuyên dương 227 thanh niên tiêu biểu. Trong số đó có trưởng bản Mùa A Thi, người kịp thời sơ tán 21 hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở; hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc và ca sĩ Hòa Minzy.

Năm nay, ban tổ chức nhận được 129 hồ sơ đề cử từ 30 Hội Liên hiệp Thanh niên cấp tỉnh và 6 đơn vị báo chí, Đoàn trực thuộc, tổ chức thành viên. Các đề cử thuộc nhiều lĩnh vực như học tập, lao động sản xuất, quốc phòng - an ninh, văn hóa nghệ thuật, y tế, thể thao, tình nguyện và phát triển cộng đồng.

Trong số này có 8 người dưới 18 tuổi, một người trên 40 tuổi, 23 người dân tộc thiểu số và 6 người có tôn giáo. Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 15 gương mặt tiêu biểu để trao giải.

Câu chuyện của chị Hoàng Thị Hiền, giáo viên Trường Mầm non Nghĩa Hành, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An, gắn với một quyết định diễn ra trong tích tắc. Chị lao ra cứu một em nhỏ 2 tuổi khỏi tình huống nguy hiểm và mất đi đôi chân của mình. Nghĩa cử ấy là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm của người giáo viên trước sự an toàn của trẻ.

Vượt qua mặc cảm vì mắc hội chứng Tics, từng bị kỳ thị và bắt nạt, Đinh Viết Tường tiếp tục theo đuổi nghệ thuật. Năm 2025, Tường tham gia chương trình “Tân binh toàn năng” và vào top 100. Năm 2026, anh đảm nhận vai Nhân, một nhân vật khuyết tật bị cuốn vào đường dây lừa đảo ở khu vực biên giới, trong phim “Trại buôn người”.

Tại chương trình, 15 cá nhân được nhận bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, biểu trưng chương trình và phần thưởng trị giá 10 triệu đồng do TCP Việt Nam trao tặng. Ảnh: Đăng Hải

Kênh TikTok của Tường hiện có hơn 927.000 người theo dõi và 24 triệu lượt thích. Từ hành trình cá nhân, anh muốn truyền đi thông điệp rằng sự khác biệt không đồng nghĩa với giới hạn, nhất là với những người trẻ đang phải đối mặt với định kiến.

Mỗi người trong số 15 gương mặt được vinh danh có một hoàn cảnh, lựa chọn và cách đóng góp khác nhau. Điểm chung của họ là không chỉ hướng tới sự phát triển của bản thân mà còn tìm cách tạo ra giá trị cho những người xung quanh.

Theo anh Nguyễn Kim Quy, giải thưởng không chỉ ghi nhận thành tích cá nhân mà còn góp phần lan tỏa tinh thần sống có trách nhiệm, biết sẻ chia và sẵn sàng hành động vì cộng đồng.

“Thanh niên sống đẹp” vì thế không chỉ được thể hiện qua những việc làm lớn lao. Đó còn là sự tận tâm với công việc, lòng dũng cảm khi người khác gặp nguy hiểm, sự kiên trì trước nghịch cảnh và những hành động tử tế được duy trì mỗi ngày.