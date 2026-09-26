15 cá nhân được trao giải thưởng 'Vì một Đà Nẵng – Thành phố tử tế' năm 2026

Chủ tịch YBA Đà Nẵng Mai Minh Vương cho biết, tiếp nối những giá trị tốt đẹp từ giải thưởng “Nụ cười công chức” khởi xướng năm 2014, YBA Đà Nẵng tổ chức giải thưởng “Vì một Đà Nẵng - Thành phố tử tế” năm 2026 nhằm ghi nhận, tôn vinh và lan tỏa những cá nhân tiêu biểu với ba nhóm giá trị: Công chức phụng sự - Doanh nhân trách nhiệm - Công dân văn minh.

Trao giải thưởng “Vì một Đà Nẵng – Thành phố tử tế” năm 2026 cho 15 cá nhân.

“Một thành phố đáng sống phải là kết quả đồng hành giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân. Giải thưởng “Vì một Đà Nẵng - Thành phố tử tế” năm 2026 là sự ghi nhận đối với những đóng góp tích cực, tinh thần trách nhiệm và hành động đẹp của các cá nhân trong quá trình đồng hành cùng sự phát triển của thành phố”, ông Mai Minh Vương nói.

Ở nhóm Công chức phụng sự, giải thưởng vinh danh ông Dương Hồng Lĩnh - chuyên viên Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Chiên Đàn; ông Võ Đức Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng); ông Nguyễn Hoài Nam - Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND phường Cẩm Lệ; ông Nguyễn Văn Tăng – Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng; bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Ở nhóm Doanh nghiệp trách nhiệm, giải thưởng vinh danh ông Nhan Văn Chiến – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng kiến trúc Tân Minh Nhân; ông Cao Xuân Dũng - Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí Cao Xuân Dũng; bà Phạm Thị Kiều Nga - Tổng Giám đốc Công ty CP Tùng Lâm – ASIA; bà Huỳnh Thị Cúc, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Thiên Minh; bà Lê Thị Bích Luyện - Giám đốc Công ty TNHH Triết Minh Luyện.

Ở nhóm Công dân văn minh, giải thưởng vinh danh ông Đỗ Sỹ Nam (phường Thanh Khê); ông Nguyễn Bình Nam - sáng lập và đồng hành cùng “CLB Bạn Thương Nhau”; ông Nguyễn Hoàng Anh Hạo (xã Trà Liên); ông Phan Thanh Trinh – Đội trật tự (BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng); ông Nguyễn Ngọc Huy - chuyên gia nghiên cứu khí hậu, phòng ngừa thiên tai.

YBA Đà Nẵng tri ân ông Christopher Vanloon.

Dịp này, YBA Đà Nẵng cũng trân trọng tri ân ông Christopher Vanloon, trong nhiệm kỳ Chủ tịch AmCham Việt Nam - Chi hội miền Trung đã dành tâm huyết bắc nhịp cầu kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ, đưa AmCham và YBA Đà Nẵng trở thành đối tác chiến lược tin cậy, cùng nhau kiến tạo nhiều không gian đối thoại, hợp tác kinh tế và giao lưu văn hóa mang lại giá trị thiết thực.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng cho biết, lãnh đạo thành phố đánh giá cao sáng kiến của YBA Đà Nẵng tổ chức giải thưởng “Vì một Đà Nẵng - Thành phố tử tế”. Đây là hoạt động mang đậm tính nhân văn, mở ra cơ hội quý báu để phát hiện, trân trọng và lan tỏa rộng rãi tấm gương của những con người đang dùng chính công việc thầm lặng hằng ngày để đóng góp tích cực cho xã hội. Điều đáng quý nhất là giải thưởng đã nhìn nhận sự “tử tế” từ những góc độ rất đỗi bình dị và cụ thể.

Theo ông Mai Minh Vương, YBA Đà Nẵng cam kết tiếp tục duy trì và nâng tầm giải thưởng qua từng năm. Thời gian tới, YBA Đà Nẵng sẽ xây dựng một kênh truyền thông để thường xuyên ghi nhận và tôn vinh những việc làm tử tế. Đây cũng sẽ là một “nhật ký hành động đẹp”, nơi mỗi câu chuyện tử tế được lưu giữ, lan tỏa và tiếp tục truyền cảm hứng trong cộng đồng.