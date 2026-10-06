15 Bí thư chi bộ tranh tài, ấp Hòa Thạnh đoạt giải nhất
Ngày 6-10, Đảng ủy xã Vĩnh Bình (An Giang) tổng kết, trao giải Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2026.
Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Bình Nguyễn Văn Thoàn trao giải nhất cho thí sinh.
Bí thư Chi bộ ấp Hòa Thạnh đoạt giải nhất. Hai giải nhì thuộc về Bí thư Chi bộ ấp Bời Lời A và ấp Bình Minh. Ban Tổ chức trao thêm 3 giải ba và 9 giải khuyến khích.
Hội thi diễn ra từ ngày 3 đến 6-10, với 15 thí sinh là bí thư chi bộ của 15 ấp trên địa bàn xã. Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm thực hành điều hành sinh hoạt chi bộ, soạn thảo văn bản và xử lý tình huống.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/15-bi-thu-chi-bo-tranh-tai-ap-hoa-thanh-doat-giai-nhat-a498930.html