15 Bí thư chi bộ tranh tài, ấp Hòa Thạnh đoạt giải nhất

Với tình yêu và sự am hiểu văn hóa dân gian, ông Tô Đức Bình (dân tộc Nùng, sinh năm 1961), người có uy tín thôn Pá Tào, xã Bằng Mạc không chỉ tích cực tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn dành nhiều tâm huyết truyền dạy dân ca cho thế hệ trẻ. Nhờ đó, ông đã góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống sâu rộng trong cộng đồng.