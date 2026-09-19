15.750 ngôi nhà, 31 điểm trường hiện vẫn ngập do mưa lũ

Cụ thể, hiện còn khoảng 15.750 nhà bị ngập thuộc các vùng trũng thấp, ngoài đê (giảm 4.819 nhà so với lúc 6 giờ ngày 19-9).

Về nông nghiệp: 23.365ha lúa, hoa màu, rau màu; 3.929ha cây trồng khác bị ngập, thiệt hại.

Về chăn nuôi: 294 con gia súc, 49.500 con gia cầm bị cuốn trôi.

Về thủy sản: 4.765,9ha nuôi thủy sản bị ngập.

Về thủy lợi: 3.917m kênh mương, bờ sông, bờ bao, suối bị sạt lở, hư hỏng.

Đất đá sạt lở vùi lấp Tỉnh lộ 433 (phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ), sạt trượt xuống taluy âm. Ảnh minh họa: TTXVN

Mưa lũ khiến 31 điểm trường bị ngập, ảnh hưởng (Ninh Bình 10; Hà Nội 7; Phú Thọ 10, Thanh Hóa 4).

Do ảnh hưởng của mưa lũ, các tuyến đê trên địa bàn các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa xảy ra 5 sự cố đê điều (Ninh Bình 3, Thanh Hóa 2). Địa phương đã hoàn thành việc xử lý giờ đầu với giải pháp trải bạt chống xói, đóng cọc tre, đắp bao tải đất gia cố mái đê.

Về giao thông, hiện còn 3 điểm sạt lở gây ách tắc trên quốc lộ 16 và tỉnh lộ tại Thanh Hóa. Đến nay, hiện vẫn còn 28 vị trí trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An bị ngập, gây ách tắc giao thông. Các địa phương đã lập rào chắn, cắm biển cảnh báo, tổ chức phân luồng đảm bảo an toàn giao thông.

Tình hình hồ chứa: Hiện, mực nước ở các hồ chứa thủy lợi khu vực Bắc Bộ đạt 72-102% dung tích thiết kế; Bắc Trung Bộ đạt 44-82% dung tích thiết kế. 13 hồ chứa thủy điện (khu vực Bắc Bộ 2 hồ, khu vực Bắc Trung Bộ 11 hồ) đã và đang vận hành điều tiết mực nước qua tràn, với lưu lượng từ 100m3/s trở lên.