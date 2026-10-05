15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển ra Hà Nội phục vụ giám định ADN

Buổi lễ vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ do Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và Thành ủy, UBND các tỉnh, TP. Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức.

Đại diện lãnh đạo Quân khu 9 và các địa phương làm lễ tiễn đưa. Ảnh: Hữu Tài

Tham dự có Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 9, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt; Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9, Trung tướng Hồ Văn Thái; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9; đại diện lãnh đạo Quân chủng Phòng không - Không quân cùng lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

Đây là lần vận chuyển thứ 11 kể từ khi triển khai công tác tập trung mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định và là hành trình mang một dấu ấn đặc biệt: lần đầu tiên được thực hiện bằng máy bay vận tải quân sự. Những mẫu sinh phẩm mang theo thông tin di truyền của các liệt sĩ bắt đầu hành trình từ Cần Thơ ra Thủ đô Hà Nội để thực hiện giám định ADN.

Trân trọng tri ân hàng triệu người con đã hy sinh cho đất nước. Ảnh: Hữu Tài

Phát biểu tại lễ tiễn đưa, Trung tướng Hồ Văn Thái nhấn mạnh: trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh để bảo vệ độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” của Ban Chỉ đạo quốc gia về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lực lượng vũ trang Quân khu 9 cùng các cơ quan, đơn vị chức năng đã nỗ lực với trách nhiệm chính trị cao nhất, từng bước đưa công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ đạt kết quả thiết thực.

Các mẫu hài cốt được vận chuyển lên chuyến bay nghĩa tình. Ảnh: Hữu Tài

Theo Trung tướng Hồ Văn Thái, hành trình vận chuyển 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ là “chuyến bay của nghĩa tình, của sự tri ân”, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Sau lễ bàn giao, các thiết bị chứa mẫu sinh phẩm được máy bay CASA-C295 của Lữ đoàn 918 vận chuyển ra Hà Nội. Tại đây, mẫu được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng), Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để thực hiện các bước giám định ADN.

Sự tiếp nối giữa các thế hệ trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Hữu Tài

Từ TP. Cần Thơ, những mẫu sinh phẩm được đưa về Hà Nội để các cơ quan chuyên môn tiến hành giám định ADN. Từ kết quả ấy, những cái tên có thể được xác lập, những phần mộ có thể được trả lại thông tin, và nhiều gia đình có thêm cơ hội hoàn thành mong ước được biết chính xác nơi người thân mình đang yên nghỉ. Đó là sự tiếp nối trách nhiệm giữa các thế hệ, góp phần làm sáng rõ thêm giá trị của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm thiêng liêng trong công tác đền ơn, đáp nghĩa.