15/15 xóm tại xã Hợp Thành bầu trưởng xóm nhiệm kỳ 2026-2031

Lãnh đạo xã Hợp Thành cùng các đại biểu chúc mừng Trưởng xóm Khuân Lân, nhiệm kỳ 2026-2031.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã dự và chỉ đạo tại các điểm bầu cử. Tại các nhà văn hóa xóm, đông đảo cử tri tham gia bỏ phiếu với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đã bầu ra các trưởng xóm nhiệm kỳ 2026-2031. Các hội nghị cũng tiến hành bầu phó xóm và ban phát triển xóm nhiệm kỳ mới.

Cử tri biểu quyết.

Trưởng xóm có vai trò kết nối cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, tuyên truyền, vận động người dân tham gia các phong trào tại địa phương, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội. Việc lựa chọn những người có uy tín, tâm huyết thể hiện sự tín nhiệm của cử tri đối với người được bầu.