15.000 tỷ đồng được giao dịch qua máy POS để trốn thuế

Sử dụng máy POS để thực hiện giao dịch khống

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, qua công tác nắm tình hình trên lĩnh vực tài chính, ngân hàng, Phòng An ninh kinh tế phát hiện nhiều đối tượng trên địa bàn có dấu hiệu sử dụng máy POS để cung cấp dịch vụ rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng với quy mô lớn nhưng không đăng ký kinh doanh, không thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.

Công an Thanh Hóa thu giữ nhiều tang vật có liên quan

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, lực lượng An ninh đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh để xác lập chuyên án, tập trung đấu tranh, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.

Sau thời gian theo dõi, thu thập và củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày 14/10, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Phòng An ninh kinh tế và các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt triệu tập 30 đối tượng tại Thanh Hóa và Hà Nội để điều tra, làm rõ hành vi trốn thuế thông qua hoạt động giao dịch bằng máy POS.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, lợi dụng nhu cầu rút tiền mặt và đáo hạn thẻ tín dụng của khách hàng, các đối tượng đã sử dụng thông tin hộ kinh doanh để đăng ký tài khoản ngân hàng, đồng thời thuê, mượn hoặc liên kết với các đơn vị trung gian thanh toán nhằm được cấp máy POS phục vụ hoạt động giao dịch.

Tang vật thu giữ trong vụ án

Sau khi có thiết bị, các đối tượng quảng cáo dịch vụ rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng trên mạng xã hội, tìm kiếm khách hàng thông qua các mối quan hệ quen biết và nhiều kênh khác. Mức phí được thu dao động từ 1,5% đến 2% giá trị mỗi giao dịch.

Đối với dịch vụ rút tiền mặt, khi khách hàng có nhu cầu, các đối tượng thực hiện thao tác quẹt thẻ tín dụng qua máy POS dưới hình thức thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, trên thực tế, các giao dịch này không phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ tương ứng.

Tiền giao dịch được chuyển vào tài khoản do các đối tượng quản lý. Sau đó, các đối tượng chuyển lại tiền cho khách hàng sau khi khấu trừ phí dịch vụ.

Nhóm đối tượng có liên quan làm việc với cơ quan công an

Với dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng, các đối tượng chuyển tiền thanh toán dư nợ vào thẻ của khách hàng, rồi tiếp tục thực hiện giao dịch quẹt thẻ qua máy POS để thu hồi số tiền đã ứng trước. Quy trình này được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán dư nợ của khách hàng, đồng thời tạo ra các giao dịch thanh toán trên hệ thống dù không có hoạt động mua bán thực tế.

Để mở rộng quy mô, các đối tượng tiếp tục thuê thêm máy POS, tuyển nhân viên trực tiếp thực hiện giao dịch và tăng cường tìm kiếm khách hàng qua mạng xã hội cũng như các mối quan hệ cá nhân.

Thu giữ gần 400 máy POS, 10.000 thẻ tín dụng

Trong quá trình đấu tranh chuyên án, lực lượng Công an đã thu giữ gần 400 máy POS, khoảng 10.000 thẻ tín dụng, 95 điện thoại di động, 20 máy vi tính cùng nhiều tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận hành vi vi phạm. Cơ quan điều tra bước đầu xác định tổng giá trị các giao dịch liên quan khoảng 15.000 tỷ đồng, doanh thu gần 100 tỷ đồng, qua đó phát sinh số tiền thuế bị trốn lên tới hàng chục tỷ đồng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ vai trò của các đối tượng và những tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan điều tra, việc sử dụng máy POS để tạo lập các giao dịch khống dưới hình thức thanh toán hàng hóa, dịch vụ không chỉ tiềm ẩn nguy cơ thất thu thuế cho ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng đến công tác quản lý doanh thu, thống kê số liệu thị trường và an toàn thông tin của khách hàng.

Vụ việc cũng đặt ra cảnh báo về tình trạng lợi dụng các phương thức thanh toán điện tử, thẻ tín dụng và mạng xã hội để tổ chức hoạt động giao dịch không phản ánh đúng bản chất kinh tế, thu phí dịch vụ và che giấu doanh thu thực tế.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đăng ký kinh doanh, kê khai và nộp thuế theo quy định. Người dân cũng cần thận trọng trước các lời mời chào rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng qua máy POS không đúng quy định, chủ động tìm hiểu và sử dụng các dịch vụ tài chính hợp pháp nhằm hạn chế rủi ro tài chính cũng như những hệ lụy pháp lý có thể phát sinh.