148 vận động viên tham gia Giải Cầu lông trẻ, Thiếu niên – Nhi đồng lần thứ XXII, tranh Cúp Ba Sao

Dự khai mạc có các đồng chí: Trần Văn Công – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức giải; Bế Thị Bằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn; Tạ Hồng Long – Phó Giám đốc Sở Y tế; Lý Công Hà – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; UBND phường Đoàn Kết.

Phát biểu khai mạc giải đấu, đồng chí Trần Văn Công – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức giải nhấn mạnh: Thể dục, thể thao có vai trò quan trọng trong nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất và rèn luyện ý chí cho thế hệ trẻ. Giải Cầu lông Trẻ, Thiếu niên - Nhi đồng tỉnh Lai Châu là sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố có triển vọng cho thể thao thành tích cao của tỉnh. Đồng chí đề nghị Ban Tổ chức, tổ trọng tài điều hành giải đấu khách quan, công tâm, đúng Điều lệ; các vận động viên thi đấu đoàn kết, trung thực, cao thượng, phát huy tinh thần thể thao và đạt thành tích tốt nhất.

Đồng chí Trần Văn Công – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức giải phát biểu khai mạc.

Trọng tài Lê Trung Kiên đại diện tổ trọng tài lên tuyên thệ.

Giải thu hút 20 đoàn với 148 vận động viên đến từ 38 xã, phường và các sở, ban, ngành tỉnh tham gia tranh tài. Các vận động viên thi đấu theo 5 nhóm tuổi, lần lượt: từ 7 – 10 tuổi; 11 – 12 tuổi; 13 – 14 tuổi; 15 -16 tuổi và 17 – 18 tuổi, thi đấu ở các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nữ. Riêng nhóm tuổi từ 7 đến 10 tuổi thi đấu nội dung đơn nam và đơn nữ. Các trận đấu được tổ chức theo điều lệ giải, bảo đảm tính công bằng, trung thực và tinh thần thể thao đoàn kết, cao thượng.

Các vận động viên tham dự giải.

Giải đấu được tổ chức nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh năm 2026; hoạt động thiết thực thúc đẩy Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh, thiếu niên, nhi đồng.

Ban Tổ chức giải tặng Cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên.

Giải đấu sẽ diễn ra trong 2 ngày (17 – 18/10). Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức mong muốn tạo cơ hội cho các vận động viên giao lưu, học hỏi, nâng cao sức khỏe, từ đó phát hiện, tuyển chọn những vận động viên trẻ có năng khiếu, bổ sung lực lượng cho thể thao thành tích cao của tỉnh, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao ngày càng phát triển sâu rộng.

Các vận động viên tranh tài ở môn cầu lông.