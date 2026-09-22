147 võ sinh tranh tài tại Giải Vô địch trẻ Võ cổ truyền Quảng Ngãi 2026

Ông Nguyễn Liên Phương, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi phát biểu

Các VĐV tranh tài ở ba nhóm tuổi gồm 12-13, 14-15 và 16-17 tuổi dành cho nam và nữ. Với nội dung thi đấu đối kháng, các võ sinh sẽ cạnh tranh 35 bộ huy chương ở nhiều hạng cân khác nhau.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu đầu tiên diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với những màn so tài quyết liệt. Trên thảm đấu, các võ sinh thể hiện sự nhanh nhẹn, kĩ thuật và bản lĩnh thi đấu, tạo nên không khí tranh tài hào hứng.

Sự chuẩn bị nghiêm túc của các đơn vị cùng chất lượng chuyên môn ngày càng được nâng lên góp phần làm nên sức hấp dẫn của giải.

147 VĐV đến từ 13 đơn vị, địa phương và CLB tham gia giải đấu năm nay

Theo ông Nguyễn Liên Phương, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh, Giải Vô địch trẻ Võ cổ truyền tỉnh không chỉ tạo sân chơi để các võ sinh rèn luyện, thể hiện năng lực, bản lĩnh và tinh thần thượng võ, mà còn là dịp đánh giá chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện võ cổ truyền tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia thi đấu

Thông qua giải đấu, ngành thể thao Quảng Ngãi có thêm cơ sở để phát hiện, tuyển chọn những VĐV trẻ có tố chất, tiềm năng tiếp tục bồi dưỡng, qua đó bổ sung lực lượng cho đội tuyển võ cổ truyền tỉnh tham dự các giải đấu cấp khu vực và toàn quốc.

Bên cạnh ý nghĩa chuyên môn, giải đấu góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện võ cổ truyền trong thanh thiếu niên, qua đó bảo tồn và phát huy giá trị của môn võ truyền thống. Đây cũng là cơ hội để các võ sinh giao lưu, học hỏi, nâng cao kĩ thuật, tích lũy kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu.

Những màn so tài hấp dẫn tạo nên không khí sôi nổi tại giải

Giải Vô địch trẻ Võ cổ truyền tỉnh Quảng Ngãi năm 2026 diễn ra đến hết ngày 24.9. Những cuộc so tài sẽ tiếp tục mang đến các trận đấu hấp dẫn, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh.