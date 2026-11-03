142 đảng viên thuộc Đảng bộ xã Thường Tín nhận Huy hiệu Đảng đợt 7-11

Trong đợt trao Huy hiệu đảng đợt ngày 7-11-2026, chào mừng kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (7/11/1917 - 7/11/2026), Đảng bộ xã Thường Tín vinh dự có 142 đảng viên được trao Huy hiệu, trong đó có 4 đồng chí 65 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí 60 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí 55 năm tuổi đảng, 2 đồng chí 50 năm tuổi đảng…

Bí thư Đảng ủy xã Thường Tín Nguyễn Mạnh Hà phát biểu tại lễ trao Huy hiệu Đảng. Ảnh: PV

Thay mặt các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Nguyễn Đoàn Ngự, Đảng viên 55 năm tuổi Đảng bày tỏ sự cảm ơn, quan tâm của Đảng, nhà nước đã ghi nhận những cống hiến của các đồng chí Đảng viên trong suốt những năm qua.

Đồng thời khẳng định, sẽ tiếp tục gìn giữ và phát huy phẩm chất, đạo đức cách mạng, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo. Tiếp tục tham gia đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền cơ sở vững mạnh.

Bí thư Đảng ủy xã Thường Tín Nguyễn Mạnh Hà trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: PV

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy xã Thường Tín Nguyễn Mạnh Hà khẳng định, mỗi tấm Huy hiệu được trao là phần thưởng cao quý, minh chứng sinh động cho lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với mục tiêu, lý tưởng cách mạng mà các đồng chí đã kiên định theo đuổi trong suốt chặng đường phấn đấu.

Các đồng chí lãnh đạo xã Thường Tín trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: PV

Trong đó, nhiều đồng chí đã trực tiếp tham gia chiến đấu, công tác những năm tháng gian khổ; nhiều đồng chí gắn bó lâu dài với phong trào ở cơ sở, thôn, xóm, chi bộ, đoàn thể. Dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, trong điều kiện thuận lợi hay khó khăn, các đồng chí luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ của người đảng viên.

Các đảng viên trên địa bàn xã Thường Tín vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng đợt 7-11. Ảnh: PV

Bí thư Đảng ủy xã Thường Tín Nguyễn Mạnh Hà mong các đồng chí giữ vững các mục tiêu lý tưởng, luôn là chất keo tạo khối đoàn kết vững chắc; người truyền cảm hứng, khơi dậy mạnh mẽ ý chí, khát vọng vươn lên, tiếp thêm sức mạnh cho các thế hệ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, để thực hiện hoàn thành những nhiệm vụ trong giai đoạn mới hiện nay.