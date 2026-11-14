141 tuần tra xuyên đêm, ngăn nguy cơ thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật

Trước khi nam sinh 18 tuổi gặp nạn rồi bị người bạn đi cùng thả xuống sông ở Nghệ An, nhóm ba người đã có cuộc nhậu rạng sáng 9/11. Chủ quán cho biết, trong suốt cuộc nhậu, cả ba nói chuyện bình thường, không xảy ra cãi vã hay mâu thuẫn.