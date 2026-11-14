141 tuần tra xuyên đêm, ngăn nguy cơ thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật
Sau thời gian triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập, lạng lách, đánh võng gây mất trật tự công cộng trên địa bàn Thủ đô đã có những chuyển biến tích cực. Nhưng chỉ một phút buông lỏng, những hành vi vi phạm hoàn toàn có thể tái diễn, kéo theo nguy cơ mất an toàn giao thông và an ninh trật tự. Chính vì vậy, lực lượng Cảnh sát 141 vẫn duy trì các ca tuần tra xuyên đêm, chủ động kiểm soát địa bàn, phát hiện và ngăn chặn vi phạm.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/141-tuan-tra-xuyen-dem-ngan-nguy-co-thanh-thieu-nien-vi-pham-phap-luat-246261114200430926.htm