140 triệu người tò mò nguyên nhân Song Hye Kyo - Song Joong Ki trở mặt

Trang Sina đưa tin mới đây chủ đề "Nguyên nhân Song Hye Kyo và Song Joong Ki ly hôn" bất ngờ trở thành từ khóa nóng nhất mạng xã hội Weibo với hơn 140 triệu người đọc.

Dù cuộc hôn nhân của cặp sao Hậu duệ mặt trời đã kết thúc từ 7 năm trước, nhưng đến nay, vẫn nhiều người tò mò lý do đường ai nấy đi chỉ sau 18 tháng. Thậm chí, hiện tại Song Joong Ki coi vợ cũ như một điều khó chịu, chỉ nghe thấy tên cô đã tỏ thái độ không vui.

Theo Sina, nguyên nhân chính là do sự bất đồng trong việc sinh con. Song Joong Ki lớn lên trong gia đình truyền thống, muốn sớm có con cái. Trong khi Song Hye Kyo chỉ muốn có con khi cuộc sống hôn nhân đã ổn định hơn.

Song Hye Kyo và Song Joong Ki từng rất hạnh phúc và kỳ vọng vào cuộc sống hôn nhân.

Một người bạn của Song Hye Kyo tiết lộ nữ diễn viên dự định mang thai sau khi kết thúc bộ phim Encounter (2018), nhưng cô lại tìm được dự án mới. Nếu tiếp tục duy trì việc đóng phim, Song Hye Kyo khó có thể sinh con trong 2-3 năm tới, vì vậy sự căng thẳng giữa họ ngày càng mạnh mẽ hơn.

Họ không gặp mặt nhau trong nhiều tháng, ngôi nhà tân hôn vừa được sửa sang xong cũng không ai đến ở.

Sau đó, khi Song Hye Kyo đang ở nước ngoài dự một sự kiện thời trang, Song Joong Ki đơn phương nộp đơn xin ly hôn. Hành động này của nam diễn viên khiến cả châu Á chấn động vì cả hai mới kết hôn vào tháng 19/2017 và chỉ 18 tháng (đến tháng 6/2019) mối tình nồng nhiệt đã đi đến kết thúc.

Phía nam diễn viên liên tục đưa ra những phát ngôn lấp lửng, nói rằng "không muốn tiết lộ chi tiết để tránh tổn thương người khác". Loạt hành động này đẩy Song Hye Kyo vào thế bất lợi. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên đã có hành xử quá đáng nên Song Joong Ki mới phải mạnh tay muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc hôn nhân với người anh từng xem là nữ thần của mình.

Đặc biệt, sau đó liên tục có tin đồn Song Hye Kyo ngoại tình với Park Bo Gum, Song Hye Kyo được đại gia Hong Kong (Trung Quốc) bao nuôi... nhưng Song Joong Ki không lên tiếng đính chính thay cho cô. Chỉ trong thời gian ngắn, Song Hye Kyo trở thành đối tượng bị chỉ trích vì công chúng cho rằng cô đã phá hủy cuộc hôn nhân đẹp của mình.

Trong show You Quiz on the Block do MC quốc dân Yoo Jae Suk, Jo Seho cầm trịch, Song Hye Kyo thừa nhận cô không phải người theo chủ nghĩa hôn nhân. Nữ diễn viên quyết định bước chân vào cuộc sống mới chỉ vì tình yêu với Song Joong Ki đã tiếp thêm cho cô sức mạnh. Tuy nhiên, cả hai có quan điểm rất khác biệt về kế hoạch sinh con, điều này khiến họ nảy sinh mâu thuẫn.

Song Hye Kyo chia sẻ vì chồng cũ không đem lại cho cô đủ cảm giác an toàn, nên nữ diễn viên hy vọng chờ khi tình cảm cả hai ổn định thì mới có con.

Khán giả Trung Quốc bình luận: "Bạn không thể trèo cao cưới được một người phụ nữ ưu tú, rồi lại yêu cầu cô ấy trở thành một người phụ nữ bình thường, chỉ biết chăm chồng dạy con", "Anh ta thiếu tự tin nên muốn kiểm soát Song Hye Kyo bằng hôn nhân và con cái".

Song Joong Ki và Song Hye Kyo luôn nhận được sự quan tâm của khán giả dù đã ly hôn nhiều năm.

Đến năm 2023, Song Joong Ki kết hôn với một phụ nữ ngoại quốc không làm việc trong giới giải trí. Hiện tại, nam diễn viên đã có một con trai và một con gái. Trong khi đó, Song Hye Kyo vẫn độc thân và chưa từng công khai hẹn hò thêm với ai. Nữ diễn viên tập trung cho sự nghiệp và gặt hái được nhiều thành công với bộ phim truyền hình Vinh quang trong thù hận.

Mới đây, cô xuất hiện trong sự kiện kỷ niệm 10 năm của Netflix, quảng bá bộ phim Tantara đóng cùng Gong Yoo. Tác phẩm dự kiến lên sóng vào ngày 11/12.