140 học sinh An Giang được nhận học bổng Quỹ Vì tuổi thơ Vùng cao và Hải đảo

Lễ Trao học bổng năm học 2026 - 2027.

Năm học 2026 - 2027, toàn tỉnh An Giang có 140 học sinh được nhận học bổng của Quỹ Vì tuổi thơ Vùng cao và Hải đảo (tiền thân là Quỹ học bổng Vừ A Dính) và Câu lạc bộ "Vì Trường Sa - Hoàng Sa thân yêu".

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vì tuổi thơ Vùng cao và Hải đảo phát biểu tại buổi trao học bổng cho các địa phương.

Trong đó, có 37 học sinh Tiểu học, 35 học sinh THCS và 8 học sinh THPT được nhận học bổng dành cho học sinh dân tộc thiểu số; 60 học sinh là con em của gia đình ngư dân các đảo được nhận học bổng của Câu lạc bộ "Vì Trường Sa - Hoàng Sa thân yêu" gồm: 35 học sinh Tiểu học, 20 học sinh THCS và 5 học sinh THPT thuộc đặc khu Kiên Hải 20 học sinh, đặc khu Thổ Châu 10 học sinh, đặc khu Phú Quốc 20 học sinh, xã Hòn Nghệ 5 học sinh và xã Tiên Hải 5 học sinh.

Mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng với tổng số tiền 140 triệu đồng.

Trao bảng tượng trưng 140 suất học bổng cho học sinh An Giang.

Quỹ học bổng Vì tuổi thơ Vùng cao và Hải đảo và Câu lạc bộ "Vì Trường Sa - Hoàng Sa thân yêu" do nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa làm Chủ nhiệm kết nối những tấm lòng cùng chăm lo, hỗ trợ, chắp cánh ước mơ và phát triển nguồn nhân lực trẻ ở các vùng miền núi, biên giới và hải đảo trên cả nước.