Báo cáo viên Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phổ biến những quy định mới đến học viên.

Báo cáo viên Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh phổ biến những quy định mới về Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 06/2026/QH16; Nghị định số 368/2026/NĐ-CP ngày 25/9/2026 của Chính phủ; Quyết định số 45/2026/QĐ-TTg ngày 16/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 25/2026/TT-BNV ngày 1/10/2026 của Bộ Nội vụ. Đồng thời, triển khai các quy định của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng.

Học viên tham gia lớp tập huấn.

Học viên được hướng dẫn cách viết báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước, cấp tỉnh; kê khai bản khai, lập hồ sơ đề nghị tặng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang và trao đổi kinh nghiệm tổ chức các phong trào thi đua. Hội nghị dành thời gian thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn triển khai công tác thi đua khen thưởng tại cơ sở.

Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng được cập nhật quy định mới, thống nhất cách hiểu và phương pháp triển khai thực hiện; góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, bảo đảm việc bình xét, đề nghị khen thưởng đúng đối tượng, tiêu chuẩn, thành tích, kịp thời tôn vinh các tập thể, cá nhân có đóng góp tiêu biểu.