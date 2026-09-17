Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, tính đến 18h ngày 17/9/2026, địa bàn thành phố ghi nhận 8 khu vực ngập nặng (độ sâu từ 0,3 m trở lên) gây ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông và 6 điểm ngập nhẹ, ứ đọng (độ sâu dưới 0,3 m).

14 tuyến đường Hà Nội ngập úng giờ cao điểm, hầm chui ngập 0,8 m

Tình trạng ngập sâu nhất xảy ra tại Hầm chui dân sinh 5 (km 9+656, xã Đông Anh) với mực nước ngập lên tới 0,8 m. Tại khu vực Xuân Phương, Hầm chui hữu sông Nhuệ - Đại Lộ Thăng Long ghi nhận mức ngập 0,6 m; trong khi đó, khu vực chân cầu HH2 Dương Nội - P12A11 Chung Cư HH2E (phường Yên Nghĩa) bị ngập sâu 0,4 m.

Bên cạnh đó, 5 khu vực khác đồng loạt ghi nhận độ sâu ngập ở mức 0,3 m, gồm: Khu dân cư tổ dân phố 10P - 117 đường Xuân Thủy (phường Ô Chợ Dừa); Khu vực nhà ở TT1, TT2 - 70 TT2 (phường Kiến Hưng); Phố Phan Văn Trường (đoạn từ số nhà 25-131 trước cổng Bộ Tư lệnh Hóa Học) - 381 đường Nguyễn Khang (phường Cầu Giấy); Phố Triều Khúc (đoạn từ ngõ 97 đến Ao Đình, phường Thanh Liệt); Đường Quyết Thắng - 11 đường Quyết Thắng (phường Yên Nghĩa).

Ở nhóm ngập nhẹ và ứ đọng dưới 0,3 m, các tuyến đường ghi nhận mức ngập cụ thể:

Mức ngập 0,2 m: Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng (sau tòa nhà Keangnam) - 308 phố Dương Đình Nghệ (phường Yên Hòa); Khu tổng cục V Bộ Công An - 117 đường Xuân Thủy (phường Ô Chợ Dừa); Đường 70 (đoạn Viện K Tân Triều - Xa La, phường Hà Đông); Đường Chiến Thắng (đoạn ngã ba Tân Triều, Chợ Nông Sản, phường Hà Đông).

Mức ngập dưới 0,2 m: Phố Trần Thái Tông (số 85 phố Trần Thái Tông, phường Cầu Giấy) ngập 0,15 m; Phố Đặng Trần Đức (42 ngõ 177, phường Vĩnh Hưng) ngập 0,1 m.

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng ứng trực 24/24h tại các điểm xung yếu nhằm phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực thấp trũng.

Tại hiện trường, các công nhân triển khai tua vớt rác tại các ga thu, khơi thông dòng chảy, đồng thời mở cửa phai các hồ điều hòa và vận hành toàn bộ hệ thống trạm bơm đầu mối.

Ngoài ra, hệ thống trạm bơm tại các khu vực Lạc Long Quân, Phan Văn Trường, Bắc An Khánh, Cầu Ngà 1, Cầu Ngà 3 cùng chuỗi trạm bơm hầm chui (Lê Văn Lương, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nút giao Thanh Xuân, Trung Hòa, Đại học Tây Nam...) cũng đang hoạt động liên tục.

Đến cuối chiều 17/9, mưa vẫn tiếp diễn trên địa bàn thành phố. Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, duy trì lực lượng túc trực và sẵn sàng phương án ứng phó khi có tình huống mới.