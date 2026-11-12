14 trường học tham gia Hội thi kể chuyện 'Thiếu nhi với Bác Hồ'

Tiết mục của các em thiếu nhi kể về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tình yêu thương của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho thiếu nhi

Hội thi có 14 tiết mục, kể về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tình yêu thương của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho thiếu nhi và tình cảm kính yêu của thiếu nhi đối với Bác. Thông qua hình thức kể chuyện, các em có dịp thể hiện khả năng diễn đạt, sự tự tin, sáng tạo, đồng thời tìm hiểu sâu hơn về cuộc đời, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người.

Đây là hoạt động nhằm triển khai Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030” trên địa bàn thành phố; đồng thời hướng đến kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Theo Giám đốc Ban Quản lý Di tích và Bảo tàng Hồ Chí Minh - Đinh Thị Hoài Trai, thông qua những câu chuyện về Bác, hội thi góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn, niềm tự hào dân tộc; khơi dậy ý thức học tập, rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy trong thiếu nhi. Qua đó, giúp các em bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp như lòng nhân ái, tính trung thực, tinh thần vượt khó, đức tính giản dị, khiêm tốn và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Đặc biệt, Huế là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh trải qua những năm tháng tuổi thơ và thiếu niên với nhiều dấu ấn sâu đậm. Việc đưa di sản về Người đến gần hơn với thế hệ trẻ thông qua các hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu tại bảo tàng góp phần làm phong phú phương pháp giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa; phát huy vai trò của bảo tàng trong hoạt động học tập ngoài nhà trường.