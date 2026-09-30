14 trường đại học Việt Nam vươn lên trong bảng xếp hạng thế giới THE 2027

THE ngày 30/9 công bố bảng xếp hạng đại học thế giới 2027, với gần 2.300 trường thuộc 118 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm nay, THE mở rộng thang xếp hạng lên 18 nhóm, thay vì 10 nhóm như năm trước, đồng thời xếp đến nhóm 2.000+ thay cho 1.501+.

Việt Nam có 14 trường, tăng ba so với kỳ trước. Dẫn đầu là Đại học Duy Tân, Đại học Kinh tế TP HCM và Đại học Y Hà Nội, cùng thuộc nhóm 701-800.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội tại lễ khai giảng năm học hồi tháng 9. Ảnh: VNU

Đại học Tôn Đức Thắng đứng nhóm 1001-1200, giảm từ 601-800 năm trước. Trong 10 trường từng được xếp hạng, Đại học Y Hà Nội là trường duy nhất tăng hạng.

Bốn trường lần đầu góp mặt gồm Đại học Mở Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Cần Thơ và Đại học Công nghiệp TP HCM. Trong khi đó, Đại học Mở TP HCM, từng ở nhóm 1201-1500, không xuất hiện năm nay.

THE đánh giá các trường dựa trên 18 chỉ số thuộc năm nhóm: chất lượng nghiên cứu (30%), chất lượng giảng dạy (29,5%), môi trường nghiên cứu (29%), tính quốc tế (7,5%), thu nhập và bằng sáng chế công nghiệp (4%).

Dẫn đầu bảng xếp hạng năm nay là Đại học Oxford (Anh), tiếp đến là Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ).

Xếp hạng cụ thể của các đại học Việt Nam theo THE 2027: