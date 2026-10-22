14 thương nhân đầu mối xăng dầu giảm giá bán thêm 300-350 đồng/lít, kg

Nhiều doanh nghiệp giảm thêm giá bán xăng dầu so với mức giá mà liên bộ cho phép đặt mức tối đa. Ảnh minh họa: PHÚC HẬU

Trong đó, 3 đơn vị gồm: PVOIL, Long Hưng và Trường An giảm thêm 350 đồng/lít, kg. Có 11 thương nhân giảm thêm 300 đồng/lít, kg, gồm: Petrolimex, Phúc Lâm, Thanh Lễ, S.T.S Petro, Hóa dầu Quân đội, Phúc Lộc Ninh, Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội, Nam Phúc, Hùng Hậu, Dương Đông và Hòa Khánh.

Trong khi đó, 12 thương nhân gồm: Sài Gòn Petro, Tây Nam S.W.P, Hồng Đức, Nam Sông Hậu, Bình Minh Petro, Giang Nam, Vật tư Xăng dầu Hải Dương, Apollo Oil, Anh Phát, Vĩnh Long Petro, Dầu khí Đồng Tháp và Hải Linh thực hiện giá bán lẻ theo mức giá điều hành.

Trước đó, tại kỳ điều hành ngày 15-10, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm, trong đó xăng E10RON95-III giảm 1.225 đồng/lít. Đó là mức giảm mạnh nhất trong kỳ điều hành. Các mặt hàng xăng dầu đều giảm giá, trừ dầu mazut.

Theo dự báo của một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, tại kỳ điều hành chiều 22-10, giá xăng bán lẻ trong nước có thể giảm, trong khi giá dầu diesel có thể tăng nhẹ. Mức điều chỉnh thực tế còn phụ thuộc vào phương án điều hành của liên bộ Công thương - Tài chính.