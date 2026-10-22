14 thương nhân đầu mối xăng dầu giảm 300-500 đồng/lít so với giá điều hành

Giá xăng dầu trong nước thấp hơn các nước lân cận

Phát biểu tại cuộc họp mới đây về điều hành kinh tế vĩ mô, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, có thời điểm giá xăng dầu thế giới tăng rất mạnh. Nếu không kịp thời áp dụng các biện pháp điều hành, giá xăng dầu trong nước có thể tăng cao, kéo theo áp lực tăng giá đối với nhiều mặt hàng khác. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn bảo đảm nguồn cung xăng dầu đầy đủ cho thị trường.

Giá xăng dầu Việt Nam hiện ở mức thấp nhất khu vực.

Theo Thủ tướng, báo cáo so sánh cho thấy, giá xăng dầu Việt Nam hiện ở mức thấp nhất khu vực. Việc triển khai các biện pháp điều hành khiến ngân sách giảm thu đáng kể, nhưng đây là nỗ lực nhằm chia sẻ khó khăn với nền kinh tế, thể hiện trách nhiệm với người dân và người tiêu dùng.

Tại thời điểm ngày 15/10/2026, giá xăng tại Việt Nam không cao hơn 27.029 đồng/lít, thấp hơn Thái Lan (32.471 đồng/lít), Campuchia (34.026 đồng/lít), Trung Quốc (35.017 đồng/lít) và Lào (52.104 đồng/lít).

Đối với dầu diezen, giá bán lẻ trong nước không cao hơn 29.106 đồng/lít, trong khi giá tại Thái Lan là 33.646 đồng/lít, Campuchia 35.298 đồng/lít và Lào 40.644 đồng/lít. Riêng Trung Quốc áp dụng mức giá 31.924 đồng/lít.

Mức giá giữa các quốc gia chịu tác động từ những cơ chế điều hành khác nhau. Thái Lan áp dụng trợ giá đối với cả xăng và dầu; Campuchia trợ giá xăng, trong khi Trung Quốc thực hiện cơ chế khống chế giá. Đây là những yếu tố cần được tính đến khi so sánh giá nhiên liệu giữa các nước.

Tại kỳ điều hành ngày 15/10/2026, giá các mặt hàng xăng dầu trong nước, trừ dầu madút, đồng loạt giảm. Trong đó, xăng E10RON95-III giảm mạnh nhất, ở mức 1.225 đồng/lít. Việc điều hành giá bám sát diễn biến thị trường, kết hợp các giải pháp theo quy định, góp phần hạn chế tác động của biến động giá năng lượng thế giới đến thị trường trong nước.

14 đầu mối xăng dầu giảm thêm giá so với mức điều hành

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), điểm đáng chú ý trong kỳ điều hành lần này là bên cạnh mức giảm theo giá điều hành, nhiều doanh nghiệp đầu mối chủ động giảm thêm giá bán lẻ, thể hiện nỗ lực chia sẻ chi phí nhiên liệu với khách hàng.

Tại kỳ điều hành kinh doanh xăng dầu ngày 15/10/2026, Petrolimex chủ động giảm giá bán các mặt hàng xăng dầu thấp hơn 300 đồng/lít, kg - áp dụng tối thiểu 14 ngày, đến 29/10/2026.

Cụ thể, 3 thương nhân gồm PVOIL, Long Hưng và Trường An giảm thêm 350 đồng/lít, kg so với mức giá công bố. Có 11 thương nhân giảm thêm 300 đồng/lít, kg, gồm Petrolimex, Phúc Lâm, Thanh Lễ, S.T.S Petro, Hóa dầu Quân đội, Phúc Lộc Ninh, Tổng công ty Xăng dầu Quân đội, Nam Phúc, Hùng Hậu, Dương Đông và Hòa Khánh.

Ngoài ra, 12 thương nhân gồm Sài Gòn Petro, Tây Nam S.W.P, Hồng Đức, Nam Sông Hậu, Bình Minh Petro, Giang Nam, Vật tư Xăng dầu Hải Dương, Apollo Oil, Anh Phát, Vĩnh Long Petro, Dầu khí Đồng Tháp và Hải Linh thực hiện bán lẻ theo mức giá điều hành.

Việc các thương nhân dầu mối chủ động giảm thêm giá bán trong kỳ điều hành góp phần mang lại lợi ích trực tiếp cho người mua nhiên liệu, đồng thời hỗ trợ các đơn vị sản xuất, kinh doanh tiết giảm chi phí. Trong bối cảnh giá năng lượng thế giới còn nhiều biến động, sự phối hợp giữa điều hành của cơ quan quản lý và trách nhiệm chia sẻ của doanh nghiệp có ý nghĩa thiết thực đối với việc ổn định thị trường, hạn chế áp lực tăng giá hàng hóa và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Tìm cây xăng giá rẻ hơn với app “Quanh tôi”

Ra mắt từ ngày 1/6/2026, ứng dụng “Quanh tôi” của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) giúp người dân tra cứu cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc, cập nhật giá bán và lựa chọn địa điểm tiếp nhiên liệu phù hợp.

Người dùng có thể tải ứng dụng bằng cách tìm kiếm từ khóa “Quanh tôi” trên App Store hoặc Google Play.

Thông qua bản đồ số, người dùng có thể tìm kiếm cây xăng gần nhất, tra cứu địa chỉ, chỉ đường, tình trạng hoạt động, loại nhiên liệu và giá bán. Đặc biệt, việc cập nhật giá tại các cửa hàng giúp người dân dễ dàng so sánh, tìm kiếm những điểm bán có giá thấp hơn, từ đó chủ động lựa chọn nơi đổ xăng phù hợp với nhu cầu và lộ trình di chuyển.

Ứng dụng cũng cho phép người dân gửi phản ánh về các dấu hiệu vi phạm như bán sai giá, đóng cửa bất thường, hạn chế lượng bán, không xuất hóa đơn hoặc các vấn đề liên quan đến chất lượng nhiên liệu, an toàn cháy nổ và môi trường. Người dùng có thể đánh giá chất lượng phục vụ của cửa hàng, góp phần tăng cường giám sát và minh bạch thị trường.

Bên cạnh đó, “Quanh tôi” hỗ trợ lưu thông tin phương tiện, ghi nhận lịch sử đổ nhiên liệu, theo dõi mức tiêu hao và tổng hợp chi phí. Các cửa hàng xăng dầu cũng có thể cập nhật giá bán, giới thiệu những dịch vụ đi kèm như trạm sạc điện, rửa xe, cửa hàng tiện lợi và ăn uống.

Thời gian tới, ứng dụng dự kiến được bổ sung các tính năng cảnh báo bất thường về giá bán, tồn kho và dự báo cung cầu, phục vụ nhu cầu tra cứu của người dân cũng như công tác quản lý thị trường.