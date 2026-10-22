14 thương nhân đầu mối xăng dầu đã giảm 300-350 đồng/lít so với giá điều hành

Mức giảm đồng loạt 350 đồng/lít tại toàn bộ hệ thống cửa hàng xăng dầu trực thuộc PVOil kéo dài đến 15 giờ 00 ngày 22/10. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Trong kỳ điều hành giá xăng dầu tuần trước của Bộ Công Thương vào ngày 15/10, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm. Đáng chú ý, 14 thương nhân đầu mối chủ động giảm thêm 300-350 đồng/lít so với mức giá công bố. Mặt bằng giá xăng dầu Việt Nam hiện thấp nhất khu vực, góp phần giảm áp lực chi phí nhiên liệu đối với người dân và doanh nghiệp.

Cụ thể, 3 thương nhân gồm PVOIL, Long Hưng và Trường An giảm thêm 350 đồng/lít, kg so với mức giá công bố. Có 11 thương nhân giảm thêm 300 đồng/lít, kg, gồm Petrolimex, Phúc Lâm, Thanh Lễ, S.T.S Petro, Hóa dầu Quân đội, Phúc Lộc Ninh, Tổng công ty Xăng dầu Quân đội, Nam Phúc, Hùng Hậu, Dương Đông và Hòa Khánh.

Ngoài ra, 12 thương nhân gồm Sài Gòn Petro, Tây Nam S.W.P, Hồng Đức, Nam Sông Hậu, Bình Minh Petro, Giang Nam, Vật tư Xăng dầu Hải Dương, Apollo Oil, Anh Phát, Vĩnh Long Petro, Dầu khí Đồng Tháp và Hải Linh thực hiện bán lẻ theo mức giá điều hành.

Việc các thương nhân đầu mối chủ động giảm thêm giá bán trong kỳ điều hành góp phần mang lại lợi ích trực tiếp cho người mua nhiên liệu, đồng thời hỗ trợ các đơn vị sản xuất, kinh doanh tiết giảm chi phí.

Trong bối cảnh giá năng lượng thế giới còn nhiều biến động, sự phối hợp giữa điều hành của cơ quan quản lý và trách nhiệm chia sẻ của doanh nghiệp có ý nghĩa thiết thực đối với việc ổn định thị trường, hạn chế áp lực tăng giá hàng hóa và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Dự kiến vào 15 giờ chiều nay 22/10, Bộ Công Thương sẽ thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu định kỳ hàng tuần.

Để giúp người dân tra cứu cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc, cập nhật giá bán và lựa chọn địa điểm tiếp nhiên liệu phù hợp, ứng dụng “Quanh tôi” của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã ra mắt từ ngày 1/6/2026,

Thông qua bản đồ số, người dùng có thể tìm kiếm cây xăng gần nhất, tra cứu địa chỉ, chỉ đường, tình trạng hoạt động, loại nhiên liệu và giá bán. Đặc biệt, việc cập nhật giá tại các cửa hàng giúp người dân dễ dàng so sánh, tìm kiếm những điểm bán có giá thấp hơn, từ đó chủ động lựa chọn nơi đổ xăng phù hợp với nhu cầu và lộ trình di chuyển.

Ứng dụng cũng cho phép người dân gửi phản ánh về các dấu hiệu vi phạm như bán sai giá, đóng cửa bất thường, hạn chế lượng bán, không xuất hóa đơn hoặc các vấn đề liên quan đến chất lượng nhiên liệu, an toàn cháy nổ và môi trường. Người dùng có thể đánh giá chất lượng phục vụ của cửa hàng, góp phần tăng cường giám sát và minh bạch thị trường.

Bên cạnh đó, “Quanh tôi” hỗ trợ lưu thông tin phương tiện, ghi nhận lịch sử đổ nhiên liệu, theo dõi mức tiêu hao và tổng hợp chi phí. Các cửa hàng xăng dầu cũng có thể cập nhật giá bán, giới thiệu những dịch vụ đi kèm như trạm sạc điện, rửa xe, cửa hàng tiện lợi và ăn uống.

Thời gian tới, ứng dụng dự kiến được bổ sung các tính năng cảnh báo bất thường về giá bán, tồn kho và dự báo cung cầu, phục vụ nhu cầu tra cứu của người dân cũng như công tác quản lý thị trường./.