14 thôn, điểm trường học miền núi Đà Nẵng sắp có sóng vệ tinh Starlink

Đà Nẵng triển khai lắp đặt, bàn giao đưa vào sử dụng thiết bị đầu cuối và dịch vụ viễn thông vệ tinh Starlink miễn phí dịch vụ viễn thông vệ tinh trong vòng 6 tháng cho 14 thôn, điểm trường lõm sóng - Ảnh minh họa (Cổng TTĐT TPĐN).

Theo kế hoạch 484/KH-UBND, Đà Nẵng sẽ triển khai lắp đặt, bàn giao đưa vào sử dụng thiết bị đầu cuối và dịch vụ viễn thông vệ tinh Starlink miễn phí dịch vụ viễn thông vệ tinh trong vòng 6 tháng nhằm hỗ trợ khắc phục tình trạng lõm sóng viễn thông tại 14 thôn, điểm trường miền núi trên địa bàn thành phố.

Thời gian lắp đặt dự kiến bắt đầu từ ngày 21/9 đến hết ngày 30/9/2026, tại 4 thôn và 10 điểm trường. Cụ thể, tại 04 thôn gồm: Thôn Aur, xã A Vương; Thôn Apát, xã A Vương; Thôn Đắc Chơ Đây, xã La Dêê; Thôn 3, xã Phước Thành.

Tại 10 điểm trường gồm: Điểm trường mẫu giáo A Vương tại thôn Aur, Điểm trường mẫu giáo A Vương tại thôn Apát (xã A Vương); Trường Mẫu giáo Kim Thành Lộc tại thôn 3, xã Phước Thành; Điểm trường thôn 1B - Trường Mẫu giáo Măng Non tại thôn 4, Điểm trường thôn 3B - Trường PTDTBT TH Trà Giáp tại thôn 3; Điểm trường thôn 3A - Trường PTDTBT TH Trà Giáp tại thôn 3 (xã Trà Giáp); Điểm trường Tiểu học Trần Cao Vân tại khu dân cư thôn 3B; Điểm trường Tiểu học Trần Cao Vân tại khu dân cư thôn 3C; Trường Mẫu giáo Vành Khuyên tại khu dân cư thôn 3C (xã Trà Tân).

Việc lắp đặt được thực hiện theo 5 bước, và kiểm tra chất lượng trước khi bàn giao gồm: Khảo sát và xác định vị trí lắp đặt; Lắp đặt và kết nối thiết bị; Kiểm tra và nghiệm thu kỹ thuật; Bàn giao thiết bị và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ; Giám sát và hỗ trợ sau lắp đặt.

Đối với 4 điểm thôn lõm sóng, UBND cấp xã là đơn vị đại diện tiếp nhận, quản lý thiết bị và đứng tên ký hợp đồng cung cấp dịch vụ Starlink. Đối với các điểm trường, hiệu trưởng hoặc người đứng đầu cơ sở giáo dục trực tiếp quản lý điểm trường là người đại diện tiếp nhận, quản lý thiết bị và ký hợp đồng, chịu trách nhiệm sử dụng thiết bị phục vụ hoạt động dạy và học.

Thành phố giao các đơn vị, địa phương tham gia thực hiện gồm: Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược Đà Nẵng, Công an thành phố, Viettel Đà Nẵng, VNPT Đà Nẵng, UBND các xã A Vương, La Dêê, Phước Thành, Trà Vân, Trà Tân, Trà Giáp và đại diện các điểm trường.

UBND các xã A Vương, La Dêê, Phước Thành, Trà Vân, Trà Tân và Trà Giáp phải rà soát, xác nhận tên cơ quan, họ tên, số căn cước công dân và chức danh của người đại diện tại từng điểm, gửi Sở Khoa học và Công nghệ trước khi tổ chức lắp đặt để hoàn thiện hồ sơ, hợp đồng theo quy định.