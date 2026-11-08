14 thí sinh vào vòng chung kết Thanh âm tuổi hồng lần thứ I năm 2026

Các thí sinh được lựa chọn gồm: Lò Thị Phương Vy (SBD 05), Lò Thái Linh An (SBD 06), Quàng Văn Lực (SBD 07), Quàng Thị Mai Trang (SBD 08), Mùi Trần Hà Anh (SBD 09), Lê Huyền Anh (SBD 11), Vũ Khánh Duy (SBD 14), Lường Thị Hạnh (SBD 16), Vì Thị Tuyết Mai (SBD 18), Sa Thái An (SBD 22), Cà Dương Anh Trí (SBD 27), Lò Thị Tường Vy (SBD 28), Trịnh Văn Lâm (SBD 29) và Đinh Dương Mai Phương (SBD 32).

Vòng chung kết dự kiến diễn ra ngày 14/11/2026 tại Trường quay S350, Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La; được truyền hình trực tiếp trên kênh SNEWS và livestream trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La. Đây là dịp để các thí sinh tiếp tục thể hiện tài năng, bản lĩnh sân khấu và niềm đam mê âm nhạc, đồng thời góp phần lan tỏa phong trào văn hóa, văn nghệ trong học đường.