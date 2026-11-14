14 thí sinh sẵn sàng bước vào vòng chung kết Cuộc thi Thanh âm tuổi hồng

Thí sinh tập luyện tiết mục dự thi.

Cuộc thi do Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức. Đây là sân chơi văn hóa, nghệ thuật bổ ích dành cho học sinh trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu và thúc đẩy phong trào văn nghệ trong học đường.

Thí sinh tập dượt tiết mục thi cho đêm chung kết.

Thí sinh tích cực luyện tập trước đêm chung kết.

Trải qua các vòng sơ khảo và bán kết, Ban Giám khảo đã lựa chọn 14 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng chung kết. Tại buổi tổng duyệt, các thí sinh được hướng dẫn hoàn thiện phần trình diễn, làm quen với không gian sân khấu, âm thanh, ánh sáng và các yêu cầu biểu diễn. Qua đó, giúp các em thêm tự tin, sẵn sàng mang đến những tiết mục đặc sắc trong đêm thi quyết định.

Nhiều tiết mục có đội ngũ múa phụ họa sinh động.

Thí sinh và đội ngũ hỗ trợ phần thi.

Đêm chung kết Cuộc thi Thanh âm tuổi hồng tỉnh Sơn La lần thứ I, năm 2026 sẽ diễn ra vào hồi 20 giờ 10 phút tối nay (14/11), tại trường quay S350, Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh Snews và livestream trên các nền tảng số, tạo điều kiện để đông đảo khán giả, phụ huynh và học sinh trong tỉnh theo dõi, cổ vũ các thí sinh.