14 tác phẩm trong nước tham gia Liên hoan Phim tài liệu châu Âu - Việt Nam 2026

Liên hoan diễn ra từ ngày 18/9 đến 26/9 tại Hãng Phim tài liệu và khoa học Trung ương (465 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) và rạp DCiné Bến Thành (6 Mạc Đĩnh Chi, TP HCM). Toàn bộ các buổi chiếu đều miễn phí, nhằm tạo cơ hội để đông đảo khán giả tiếp cận với dòng phim tài liệu trên màn ảnh rộng.

Buổi công bố thông tin về Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 16. Ảnh: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Năm nay, liên hoan giới thiệu 25 tác phẩm, gồm 11 phim quốc tế đến từ 9 quốc gia và phái đoàn châu Âu, cùng 14 phim Việt Nam. Trong số các tác phẩm trong nước có 9 phim do Hãng Phim tài liệu và khoa học Trung ương sản xuất và 5 phim của các tác giả trẻ độc lập. Nhiều tác phẩm từng được vinh danh tại các liên hoan phim uy tín trong nước và quốc tế.

Theo danh sách, 9 phim Việt Nam do Hãng Phim tài liệu và khoa học Trung ương sản xuất gồm “Giáo sư Hoàng Xuân Sính” của đạo diễn Đỗ Thị Huyền Trang; “Chuyện bên sông hoài phố” của đạo diễn Trần Xuân Chung; “Trở về quê nội” của đạo diễn Nguyễn Sỹ Bằng; “Chuyện tuổi già” của đạo diễn Phùng Ngọc Tú; “Những người kể chuyện phố cổ Hà Nội” của đạo diễn Hoàng Dũng; “Giữ mãi màu xanh” của hai đạo diễn Nguyễn Quang Tuấn – Đặng Thị Kim Sơn; “Đạm Phương nữ sử” của đạo diễn Hoàng Hà Lê; “7 quãng nhân sinh Điềm Phùng Thị” của đạo diễn Đào Duy Từ - Nguyễn Vinh Khoa; “Giấy dó: Cuộc hành trình trở về” của đạo diễn Lê Anh Tuấn.

Hình ảnh phim “Giấy dó: Cuộc hành trình trở về” của đạo diễn Lê Anh Tuấn. Ảnh: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Cùng với đó, 5 phim của các tác giả trẻ độc lập Việt Nam gồm “Những thiên thần áo trắng”; “Nhà yêu nước Phó Đức Chính”; “Mạc hậu”; “Người cất mả”; “Phòng thu bí mật”.

Bên cạnh phim Việt Nam, khán giả có dịp thưởng thức các tác phẩm quốc tế đa dạng về chủ đề và phong cách như “Sara và những kiếp người”; “Bài học trong khói lửa”; “Cha ơi”; “Không nơi trốn”; “Mặt nạ”; “Điểm tựa”…

Liên hoan Phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam là một trong những hoạt động giao lưu văn hóa thường niên giữa Việt Nam và các nước châu Âu. Trải qua 16 mùa tổ chức, sự kiện đã trở thành điểm hẹn quen thuộc, nơi các nhà làm phim và khán giả gặp gỡ, chia sẻ và khám phá những lát cắt của đời sống qua lăng kính chân thực của điện ảnh tài liệu. Không chỉ giới thiệu những tác phẩm tài liệu đặc sắc, liên hoan còn góp phần tăng cường giao lưu, sự hiểu biết và kết nối văn hóa giữa Việt Nam với các nước châu Âu. Năm nay, Liên hoan Phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam có một thành viên mới tham gia lần đầu tiên là Na Uy.

Hà Anh