14 quân nhân Kazakhstan thiệt mạng trong tai nạn huấn luyện trên biển Caspi

Theo Bộ Quốc phòng Kazakhstan, tổng cộng 17 quân nhân bị cuốn xuống biển trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện.

Ba người được cứu sống, trong khi 14 người thiệt mạng.

Sau khi lực lượng tìm kiếm phát hiện hai thi thể vào sáng 25/9, chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ chính thức kết thúc.

Vụ tai nạn xảy ra trong khuôn khổ cuộc diễn tập hải quân Khazar Qorgany–2026.

Đây là hoạt động huấn luyện có sự tham gia của các tàu và xuồng thuộc lực lượng hải quân Kazakhstan cùng một số đơn vị biên phòng và hàng không.

Theo thông tin ban đầu từ Bộ Quốc phòng, nguyên nhân trực tiếp được cho là thời tiết thay đổi đột ngột và gió mạnh. Tuy nhiên, nhà chức trách vẫn đang điều tra để xác định đầy đủ hoàn cảnh dẫn tới tai nạn.

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Một ủy ban do Bộ trưởng Quốc phòng Dauren Kosanov đứng đầu đã được thành lập để điều tra vụ việc. Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev cũng yêu cầu tiến hành điều tra và tuyên bố ngày 25/9 là ngày quốc tang để tưởng niệm những quân nhân thiệt mạng.

Công tác cứu hộ sau tai nạn được triển khai với quy mô lớn. Trước khi kết thúc chiến dịch, lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm nhân sự, nhiều tàu thuyền, thợ lặn và máy bay để tìm kiếm những người mất tích trên biển Caspi cũng như dọc khu vực bờ biển.

Các quân nhân thiệt mạng được xác định sinh trong khoảng năm 2005–2007, tức nhiều người còn rất trẻ. Chính phủ Kazakhstan cho biết gia đình các nạn nhân sẽ nhận được hỗ trợ cần thiết.

Vụ việc được xem là một trong những tai nạn quân sự nghiêm trọng nhất tại Kazakhstan trong những năm gần đây. Trong khi hoạt động tìm kiếm đã kết thúc, cuộc điều tra về nguyên nhân và hoàn cảnh chính xác của tai nạn vẫn đang được tiến hành.